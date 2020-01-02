В Госдуме ответили на заявление Хенна Пыллуааса

Ранее спикер Рийгикогу заявил, что Россия должна вернуть Эстонеии "аннексированные территории". Он добавил, что для продвижения в ратификации российско-эстонского пограничного договора Таллинн настаивает на признании Москвой границ прибалтийской республики в рамках Тартуского договора.

"Заявления спикера парламента Эстонии о Тартуском мирном договоре в вопросе российско-эстонской границы некорректны и неприемлемы. Они отбрасывают Москву и Таллин на 15 лет — к 2005 году — и подрывают усилия по заключению нового пограндоговора", — написал Слуцкий в Twitter.