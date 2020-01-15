"В голове не укладывается, что Андрес пьяным сел за руль". Бывший работодатель — о виновнике ДТП на Сааремаа

Владелец RM-Trans Райт Мерелайд, у которого последние месяцы работал Андрес Рейнарт, рассказал, что Рейнарта хвалили все логисты и проблем на работе у него не было. "Отлично выполнял свою работу, никогда не опаздывал, ничего не нарушал". Действия Рейнарта на этих выходных он не смог прокомментировать.

Согласно данным Delfi, у Рейнарта запрет на езду в Бельгии, Германии, Швеции и Финляндии. Когда один раз ему нужно было поехать в Финляндию, то Мерелайду пришлось его заменить.

О ранних нарушениях своего работника Мерелайд узнал из СМИ. По его словам, у Рейнарты имелись водительские права и квалификационные свидетельства, в регистре работы также не было ничего настораживающего.

У владельца финской фирмы Kauppamestari Янне Хаутамяки в голове не укладывается, что Рейнарт мог спровоцировать подобную аварию. В Kaupamesteari Рейнарт проработал год и ушел оттуда, так как нашел себе новую должность водителя грузовика. По словам Хаутамяки, у Рейнарта не было проблем с алкоголем, поэтому ему кажется невероятным, что тот сел за руль пьяным.