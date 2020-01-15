15.01.2020, 10:11

"В голове не укладывается, что Андрес пьяным сел за руль". Бывший работодатель — о виновнике ДТП на Сааремаа

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Kolme hukkunuga liiklusõnnetus Saaremaal
Kolme hukkunuga liiklusõnnetus SaaremaalFoto: Irina Mägi

Бывший и нынешний работодатели Андреса Рейнарта, который является виновником унесшего жизни трех людей ДТП на Сааремаа, удивлены, что мужчина сел пьяным за руль. Как было известно начальству, проблем на работе у Рейнарта не было, его даже хвалили.

Владелец RM-Trans Райт Мерелайд, у которого последние месяцы работал Андрес Рейнарт, рассказал, что Рейнарта хвалили все логисты и проблем на работе у него не было. "Отлично выполнял свою работу, никогда не опаздывал, ничего не нарушал". Действия Рейнарта на этих выходных он не смог прокомментировать.

Согласно данным Delfi, у Рейнарта запрет на езду в Бельгии, Германии, Швеции и Финляндии. Когда один раз ему нужно было поехать в Финляндию, то Мерелайду пришлось его заменить.

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О ранних нарушениях своего работника Мерелайд узнал из СМИ. По его словам, у Рейнарты имелись водительские права и квалификационные свидетельства, в регистре работы также не было ничего настораживающего.

У владельца финской фирмы Kauppamestari Янне Хаутамяки в голове не укладывается, что Рейнарт мог спровоцировать подобную аварию. В Kaupamesteari Рейнарт проработал год и ушел оттуда, так как нашел себе новую должность водителя грузовика. По словам Хаутамяки, у Рейнарта не было проблем с алкоголем, поэтому ему кажется невероятным, что тот сел за руль пьяным.

Пожелавший остаться анонимным бывший работодатель Рейнарта сказал, что тот работал у них два разных периода, последний раз в 2017 году. Рейнарт больше не смог работать в этом предприятии, так как ему запретили передвигаться в определенных странах.

Несмотря на это, бывший работодатель не может сказать ничего плохого про Рейнарта. Он описывает его как простого парня с образованием автомеханика, который не боялся иногда запачкать руки в масле и починить автомобиль.

По его словам, во время работы на предприятии Рейнарт не попадался за рулем в состоянии алкогольного опьянения — по крайней мере такая информация им не поступала.

В субботу в 14:45 полиция получила сообщение о том, что на 128 км шоссе Ристи-Виртсу-Куйвасту-Курессааре в деревне Маса столкнулись два легковых автомобиля Volvo и Audi.

По предварительным данным, ехавший в сторону Куйвасту автомобиль Audi под управлением 34-летнего мужчины стал обгонять двигавшийся впереди и совершавший поворот налево автомобиль Volvo, в результате чего произошло столкновение и оба транспортных средства вылетели с дороги.

В результате аварии погибли находившиеся в Volvo 27-летняя женщина-водитель, 58-летняя женщина и девятимесячный ребенок. Водитель Audi и другая пассажирка Volvo (37-летняя женщина) были доставлены в больницу.

Согласно первоначальным данным, у Рейнарта было содержание алкоголя в крови в 3,7 промилле.

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