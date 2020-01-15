"В голове не укладывается, что Андрес пьяным сел за руль". Бывший работодатель — о виновнике ДТП на Сааремаа

Пожелавший остаться анонимным бывший работодатель Рейнарта сказал, что тот работал у них два разных периода, последний раз в 2017 году. Рейнарт больше не смог работать в этом предприятии, так как ему запретили передвигаться в определенных странах.
Несмотря на это, бывший работодатель не может сказать ничего плохого про Рейнарта. Он описывает его как простого парня с образованием автомеханика, который не боялся иногда запачкать руки в масле и починить автомобиль.
По его словам, во время работы на предприятии Рейнарт не попадался за рулем в состоянии алкогольного опьянения — по крайней мере такая информация им не поступала.
В субботу в 14:45 полиция получила сообщение о том, что на 128 км шоссе Ристи-Виртсу-Куйвасту-Курессааре в деревне Маса столкнулись два легковых автомобиля Volvo и Audi.
По предварительным данным, ехавший в сторону Куйвасту автомобиль Audi под управлением 34-летнего мужчины стал обгонять двигавшийся впереди и совершавший поворот налево автомобиль Volvo, в результате чего произошло столкновение и оба транспортных средства вылетели с дороги.
В результате аварии погибли находившиеся в Volvo 27-летняя женщина-водитель, 58-летняя женщина и девятимесячный ребенок. Водитель Audi и другая пассажирка Volvo (37-летняя женщина) были доставлены в больницу.
Согласно первоначальным данным, у Рейнарта было содержание алкоголя в крови в 3,7 промилле.
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