В годовщину Балтийской цепи жители Эстонии, Латвии и Литвы возьмутся за руки в поддержку Республики Беларусь

В воскресенье, 23 августа, в годовщину Балтийского пути, жители Эстонии, Латвии и Литвы возьмутся за руки и сформируют живые цепи в поддержку белорусской оппозиции, пишет rus.err.
В Таллинне живой цепью планируется связать площадь Вабадузе с посольством Республики Беларусь, передали организаторы акции.
В Латвии и Литве о намерении принять участие в акции заявили десятки тысяч человек. В Латвии живая цепь начнется в Даугавпилсе, а в Литве - в Вильнюсе. Обе живые цепи выстроятся до границы с Беларусью.
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