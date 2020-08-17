17.08.2020, 20:55

В годовщину Балтийской цепи жители Эстонии, Латвии и Литвы возьмутся за руки в поддержку Республики Беларусь

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Balti kett 25 mälestuskontsert "Ärgake Baltimaad!"
Foto: MARI LUUD

В воскресенье, 23 августа, в годовщину Балтийского пути, жители Эстонии, Латвии и Литвы возьмутся за руки и сформируют живые цепи в поддержку белорусской оппозиции, пишет rus.err.

В Таллинне живой цепью планируется связать площадь Вабадузе с посольством Республики Беларусь, передали организаторы акции.

В Латвии и Литве о намерении принять участие в акции заявили десятки тысяч человек. В Латвии живая цепь начнется в Даугавпилсе, а в Литве - в Вильнюсе. Обе живые цепи выстроятся до границы с Беларусью.

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