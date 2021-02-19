В главной репетиции переписи населения приняли участие более 1600 человек

В тестовом веб-опросе приняли участие чуть менее половины включенных в выборку адресов. Далее задачей интервьюеров было получить ответы относительно всех жителей, проживающих по этим адресам, с которых они не были получены в веб-среде или были даны только относительно некоторых жителей. Интервьюеры переписали также 205 пустых жилых помещений и 81 жилое помещение, с жильцами которых связаться не удалось.

По словам руководителя проекта переписи населения и жилых помещений Департамента статистики Лийны Осила, проведением тестового опроса поставленная цель была достигнута и мы можем быть удовлетворены как количеством полученных ответов, так и положительными отзывами об опросе.

”В отличие от предстоящей в этом году большой переписи, участие в тестовом опросе было для включенных в выборку жителей добровольным. Учитывая, что в связи с коронавирусом посещений на дому не было, и основное общение с людьми проходило только в веб-среде и по телефону, уровень участия почти 90% — это очень хороший результат. И все же мы надеемся, что в переписи, которая начнется в конце нынешнего года, отвечать в веб-среде будут значительно больше, поскольку вопросов мало и ответы на них не занимают много времени”, — сказала Осила.

Самый высокий уровень участия в опросе отмечен в Ляэне-Вируском, Вильяндиском и Выруском уездах, в которых ответы были получены по всем включенным в выборку жилых помещениям и проживающих в них лицам. Высокий уровень участия был также в Йыгеваском (91,7%), Ида-Вируском (89,5%), Рапласком (87,5%) и Харьюском (86,3%) уездах и чуть ниже — в Тартуском уезде (82,7%).

В ходе опроса получены в основном положительные отзывы, многие были приятно удивлены небольшим количеством вопросов. ”Аналогично предстоящей большой переписи, тестовый опрос очень краткий, и предварительная осведомленность о его проведении, по словам интервьюеров, была очень хорошей. Отказ от участия в опросе отмечен только в 18 случаях — в основном по причине добровольного характера участия или из нежелания раскрывать личную информацию”, — добавила Осила.