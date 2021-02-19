В главной репетиции переписи населения приняли участие более 1600 человек

В конце минувшего и начале текущего года Департамент статистики провел главную пробную перепись населения и жилых помещений. В ходе тестового веб-опроса были получены ответы относительно 843 человек, проживающих по 422 адресам, и с помощью интервьюеров — относительно 785 человек, проживающих по 410 адресам. Уровень участия в опросе составил 87,5% и отзывы участников в целом положительные.
В тестовом веб-опросе приняли участие чуть менее половины включенных в выборку адресов. Далее задачей интервьюеров было получить ответы относительно всех жителей, проживающих по этим адресам, с которых они не были получены в веб-среде или были даны только относительно некоторых жителей. Интервьюеры переписали также 205 пустых жилых помещений и 81 жилое помещение, с жильцами которых связаться не удалось.
По словам руководителя проекта переписи населения и жилых помещений Департамента статистики Лийны Осила, проведением тестового опроса поставленная цель была достигнута и мы можем быть удовлетворены как количеством полученных ответов, так и положительными отзывами об опросе.
”В отличие от предстоящей в этом году большой переписи, участие в тестовом опросе было для включенных в выборку жителей добровольным. Учитывая, что в связи с коронавирусом посещений на дому не было, и основное общение с людьми проходило только в веб-среде и по телефону, уровень участия почти 90% — это очень хороший результат. И все же мы надеемся, что в переписи, которая начнется в конце нынешнего года, отвечать в веб-среде будут значительно больше, поскольку вопросов мало и ответы на них не занимают много времени”, — сказала Осила.
Самый высокий уровень участия в опросе отмечен в Ляэне-Вируском, Вильяндиском и Выруском уездах, в которых ответы были получены по всем включенным в выборку жилых помещениям и проживающих в них лицам. Высокий уровень участия был также в Йыгеваском (91,7%), Ида-Вируском (89,5%), Рапласком (87,5%) и Харьюском (86,3%) уездах и чуть ниже — в Тартуском уезде (82,7%).
В ходе опроса получены в основном положительные отзывы, многие были приятно удивлены небольшим количеством вопросов. ”Аналогично предстоящей большой переписи, тестовый опрос очень краткий, и предварительная осведомленность о его проведении, по словам интервьюеров, была очень хорошей. Отказ от участия в опросе отмечен только в 18 случаях — в основном по причине добровольного характера участия или из нежелания раскрывать личную информацию”, — добавила Осила.
Больше всего пустых жилых помещений попало в выборку в Харьюском, Рапласком и Выруском уездах. Заселенного жилья, с жильцами которых связаться не удалось, больше всего было в Харьюском, Рапласком и Тартуском уездах.
Ответы на тестовую анкету относительно одного человека занимали в среднем менее десяти минут. Исходя из внутригосударственных потребностей, во время проведения большой переписи населения, как и во время тестового опроса, отвечать придется только на некоторые вопросы, которые касаются владения языками и диалектами, религиозной принадлежности, наличия проблем со здоровьем и их влиянии на повседневную жизнь. Также будут заданы вопросы относительно нынешнего места жительства и партнера (супруг/-а, сожитель/-ница).
”В целом, вопросы вместе со справочной информацией были людям понятны и особых препятствий при ответах не возникало. В некоторых случаях были, например, сложности с определением, у кого из проживающих в разводе родителей ребенок проводит больше времени, т.е. с определением места жительства ребенка. В единичных случаях возникали также вопросы относительно понятия партнера, или как отвечать в случае незарегистрированного сожительства. До начала переписи населения нам еще предстоит основательно изучить обратную связь и внести в анкету необходимые изменения”, — уточнила Осила.
Момент предстоящей переписи населения и жилых помещений — 31 декабря 2021 года в 00.00 часов. Все данные переписи должны быть представлены по состоянию на момент переписи независимо от времени и способа участия.
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