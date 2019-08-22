В гипермаркетах Rimi к концу августа установят жизненно важные аппараты

«Наши гипермаркеты ежедневно посещают тысячи людей, и наличие реанимационного аппарата позволяет обеспечить им чувство безопасности», - сказала специалист по ответственному предпринимательству Катрин Батс.

«Проблемы со здоровьем могут застать человека врасплох, и действия окружающих в такой ситуации имеют решающее значение. Незнакомым людям, как правило, боятся делать массаж сердца и искусственное дыхание, к тому же, в этом случае нужно предварительно проверить, есть ли у потерявшего сознание пульс. Все эти действия требуют скорости и решимости, и такие люди не всегда могут оказаться там, где требуется помощь. Дефибриллятор AED очень прост в использовании, поскольку он сам распознает, нуждается ли человеческое сердце в разряде».

«Аппараты AED расположены в пункте информации в гипермаркетах, обучение по эксплуатации пройдут все работники магазина», - добавила Батс.

Специалист Rimi рассказала, что в покупку и установку аппаратов инвестировали 30 000 евро. «В ближайшее время мы решим, появится ли подобное оборудование в маленьких магазинах Rimi».