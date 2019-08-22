В гипермаркетах Rimi к концу августа установят жизненно важные аппараты

К концу августа в каждом гипермаркете Rimi установят реанимационные аппараты AED. Rimi - это первая розничная торговая сеть в Эстонии, закупившая это оборудование. В общей сложности аппараты установят в 17 гипермаркетах по всей Эстонии.
«Наши гипермаркеты ежедневно посещают тысячи людей, и наличие реанимационного аппарата позволяет обеспечить им чувство безопасности», - сказала специалист по ответственному предпринимательству Катрин Батс.
«Проблемы со здоровьем могут застать человека врасплох, и действия окружающих в такой ситуации имеют решающее значение. Незнакомым людям, как правило, боятся делать массаж сердца и искусственное дыхание, к тому же, в этом случае нужно предварительно проверить, есть ли у потерявшего сознание пульс. Все эти действия требуют скорости и решимости, и такие люди не всегда могут оказаться там, где требуется помощь. Дефибриллятор AED очень прост в использовании, поскольку он сам распознает, нуждается ли человеческое сердце в разряде».
«Аппараты AED расположены в пункте информации в гипермаркетах, обучение по эксплуатации пройдут все работники магазина», - добавила Батс.
Специалист Rimi рассказала, что в покупку и установку аппаратов инвестировали 30 000 евро. «В ближайшее время мы решим, появится ли подобное оборудование в маленьких магазинах Rimi».
Руководитель по оперативной работе Таллиннской скорой помощи Таавет Реймерс отметил, что время – это самый важный критерий при спасении жизни. «Есть очень большая разница, начинают ли оказывать первую помощь незамедлительно при наступлении внезапной смерти или ждут до прибытия скорой. В Таллинне скорая приезжает быстро, среднее время прибытия на срочные вызовы 6,78 минут. Согласно исследованию, проведенному главврачом Таллиннской скорой, немедленно оказанная первая помощь практически удваивает благоприятный исход реанимации. То же исследование показало, что в 2018-м году до прибытия скорой окружающие оказывали первую помощь окружающие в 42,5% случаев. Это на 10% больше, чем в 2017-м году».
«Использование дефибрилляторов AED в Эстонии задокументировано 3 раза», -отметил Реймерс. «На данный момент в Эстонии установлено чуть больше 200 аппаратов, многие из них расположены на закрытых территориях. Как медик, я вижу необходимость установить это реанимационное оборудование во всех местах скопления народа: в торговых центрах, в спортзалах, в бассейнах, в школах и тд».
Руководитель по оперативной работе Таллиннской скорой призывает оказывать помощь каждому нуждающемуся. «Каждый человек – это чей-то близкий, и каждая спасенная жизнь стоит усилий!»
Реанимационное оборудование AED расположено в следующих гипермаркетах:
Таллинн: Pae Rimi (Pae 76), Nautica Rimi (Ahtri tn 9), Lasnamäe Centrumi Rimi (Mustakivi 13), Sõpruse Rimi (Sõpruse pst 174), Haabersti Rimi (Haabersti 1), Ülemiste Rimi (Sõjamäe tn 4), Mustamäe keskuse Rimi (A. H. Tammsaare tee 104a), Peterburi tee Rimi (Peterburi tee 98), Magistrali Rimi (Sõpruse pst 201/203),
Харьюмаа: Viimsi Rimi (Randvere tee 9), Laagri Rimi (Pärnu mnt 556)
Вильянди: Viljandi Rimi (Tallinna mnt 41)
Тарту: Tartu Lõunakeskuse Rimi (Ringtee 75), Rebase Rimi (Rebase 10)
Раквере: Rakvere Rimi (Haljala tee 4)
Нарва: Narva Fama Rimi (Fama tn 10)
Пярну: Pärnu Rimi (Papiniidu 8-10)
Дороги Латвии одни из самых опасных в Евросоюзе
Пилот-убийца рейса МН370 отключил пассажирам кислород
Мать и дочь из Петербурга лишились рук и ног при посадке на поезд
Посольство РФ подтвердило гибель россиян при падении вертолета