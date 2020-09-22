В Гимназии Арте прошел праздник стропил

Вице-мэр Вадим Белобровцев отметил, что в ходе ремонта качество учебной и рабочей среды школы будет выведено на новый уровень.

”Здесь будут созданы современные условия для развития учебных направлений школы и внедрения новейших методов обучения, — сказал Вадим Белобровцев. — Планировка здания всесторонне поддерживает цель школы — учитывать детские интересы, возможности и потребности, а также предложить эстетическую и безопасную среду для творческой деятельности и развития талантов. Не забыли и о здоровом и спортивном стиле жизни: в ходе работ будет отремонтирован стадион, расширен спортзал и созданы условия для занятий фехтованием”.

”Приятно осознавать, что очередное таллиннское учебное заведение будет отремонтировано, и со школами мы уже находимся на финишной прямой, — сказала вице-мэр Эха Вырк. — Здание открытой в 1981 году таллиннской гимназии Арте уже долгое время нуждалось в ремонте. В марте этого года здесь начался ремонт и к данному моменту здание достигло максимальной высоты. Работы планируется завершить летом будущего года и уже 1 сентября 2021 года ученики смогут начать работу в обновленном доме”.

В ходе реконструкции полезная площадь здания увеличится на 2500 кв. м, составив в общей сложности более 10 540 кв. м. Школа получит дополнительные классы и новые рекреации в виде аудиторий. Расширенная столовая будет рассчитана на 306 мест, чтобы все дети смогли поесть за три перемены. Уличная спортивная зона школы площадью почти 12 500 кв. м будет отремонтирована — в ходе работ обновят внешние коммуникации, построят дорожки и площадки.

”Нынешний год принес мустамяэским школам много позитивного развития, — сказал старейшина Мустамяэ Лаури Лаатс. — В начале года, 6 января, открыли полностью отремонтированное здание Немецкой гимназии — нашу своеобразную жемчужину — и нет причин сомневаться в том, что гимназия Арте также получится прекрасной. Так что у нас есть причины для радости и благодарности”.

Проект работ выполнило Eesti Ehitusprojekt OÜ. Договор о строительстве заключен в феврале 2020 года между Таллиннским департаментом городского имущества и входящим в концерн AS Merko Ehitus предприятием AS Merko Ehitus Eesti. Общая стоимость проекта включая внутреннее оформление составляет 14,5 млн евро.