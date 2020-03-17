В фокусе Спасательного департамента – помощь местным самоуправлениям

По словам министра внутренних дел Марта Хельме, из-за быстрого распространения вируса в Эстонии и вероятности его дальнейшего распространения очень важно привлечь к разрешению чрезвычайной ситуации и руководителей местных спасательных центров как на севере, юге, востоке, так и на западе. ”Задачей руководителей работ во время чрезвычайной ситуации является помощь государственным ведомствам, действующим в местных самоуправлениях и регионах, выполнить задачи по разрешению кризиса и решить их”, — сказал министр внутренних дел Март Хельме. ”Важно, чтобы проблемы, возникшие при выполнении задач, решались одинаково быстро”, — добавил министр.

”Поможем местным самоуправлениям выявить все проблемы и вместе найти их решения. Мы видим, что вопросов и беспокойств сейчас много, так как распространение вируса затрагивает практически все действующие области. Но наша цель выйти из этого сложного положения, чтобы мы могли как можно быстрее вернуться к обычной жизни”, — заметил генеральный директор Спасательного департамента Куно Таммеару.

Например, на Сааремаа вчера отдельно образовали штаб, который круглосуточно следит за ситуацией и уже поддерживает работу кризисной комиссии местного самоуправления.