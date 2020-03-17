17.03.2020, 22:13

В фокусе Спасательного департамента – помощь местным самоуправлениям


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PPA Peadirektor Elmar Vaher ja siseminister Mart Helme annavad ülevaate 2019. aastast siseturvalisuse tagamisel
Mart HelmeFoto: Kretel Kuusk

Руководитель отдела по чрезвычайным ситуациям назначил руководителей спасательных работ на время чрезвычайной ситуации, которыми стали главы спасательных центров департамента. Также был отдельно назначен руководитель спасательных работ на Сааремаа. Главной его задачей станет поддержка местного самоуправления и сбор информации, а также отслеживание проблем региона и их решение.

По словам министра внутренних дел Марта Хельме, из-за быстрого распространения вируса в Эстонии и вероятности его дальнейшего распространения очень важно привлечь к разрешению чрезвычайной ситуации и руководителей местных спасательных центров как на севере, юге, востоке, так и на западе. ”Задачей руководителей работ во время чрезвычайной ситуации является помощь государственным ведомствам, действующим в местных самоуправлениях и регионах, выполнить задачи по разрешению кризиса и решить их”, — сказал министр внутренних дел Март Хельме. ”Важно, чтобы проблемы, возникшие при выполнении задач, решались одинаково быстро”, — добавил министр.

”Поможем местным самоуправлениям выявить все проблемы и вместе найти их решения. Мы видим, что вопросов и беспокойств сейчас много, так как распространение вируса затрагивает практически все действующие области. Но наша цель выйти из этого сложного положения, чтобы мы могли как можно быстрее вернуться к обычной жизни”, — заметил генеральный директор Спасательного департамента Куно Таммеару.

Например, на Сааремаа вчера отдельно образовали штаб, который круглосуточно следит за ситуацией и уже поддерживает работу кризисной комиссии местного самоуправления.

Руководителем работ во время чрезвычайного положения в северном регионе был назначен руководитель северного спасательного центра Марко Рюу, в южном — руководитель южного спасательного центра Марго Клаос, руководителем работ на западе стал глава западного спасательного центра Хейки Соодла, также на Сааремаа — руководитель сааремааского спасательного региона Маргус Линдмяэ, и на востоке руководителем работ во время чрезвычайного положения стал глава восточного спасательного центра Айлар Холцманн. Руководитель работ подчиняется главе отдела по чрезвычайным ситуациям.

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