В Финляндии продолжают подкалывать Марта Хельме: один министр вспомнил работу гномиком, а магазин создал министерскую должность

"На прошлой неделе эстонский министр внутренних дел вызвал шум, упомянув, что премьер-министр Санна Марини раньше была кассиром в магазине. Это важная работа, как и все!

У каждого из нас были какие-то места летней работы, и места, где мы трудились паралелльно с учебой. Вначале моей трудовой жизни были пройдены 4H, Hesburger, почтовая контора Деда Мороза. Каждая работа мне нравилась, я чувствовала себя хорошо.

Вот сейчас, перед Рождеством, случайно наткнулась на эту фотографию. Будучи почтовым гномиком, ты видел, какие возможности дает туризм Лапландии и всей Финляндии. Это была международная работа, рабочее место — Santa Claus Main Post Office — было прекрасным.

Любая работа — ценная. Финляндия будет подниматься, только если будет работать. Мы гордимся работой в Финляндии и принимаем решения, способствующие ее развитию!", — написала Кулмуни в Facebook.