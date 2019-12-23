В Финляндии продолжают подкалывать Марта Хельме: один министр вспомнил работу гномиком, а магазин создал министерскую должность(11)
В Финляндии продолжают звучать отклики на обидные слова министра внутренних дел Эстонии Марта Хельме в адрес финского премьера Санны Марин, которые касались ее работы в прошлом продавцом. Министр финансов Финляндии и лидер местной Центристской партии Катри Кулмуни вспомнила свою работу в почтовой конторе Деда Мороза. А сеть розничной торговли S-ryhmä опубликовала рекламу, в которой извещает, что ищет работника на вакансию министра.
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