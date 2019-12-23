23.12.2019, 21:10

В Финляндии продолжают подкалывать Марта Хельме: один министр вспомнил работу гномиком, а магазин создал министерскую должность

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В Финляндии продолжают подкалывать Марта Хельме: один министр вспомнил работу гномиком, а магазин создал министерскую должность
Foto: Ilmar Saabas

В Финляндии продолжают звучать отклики на обидные слова министра внутренних дел Эстонии Марта Хельме в адрес финского премьера Санны Марин, которые касались ее работы в прошлом продавцом. Министр финансов Финляндии и лидер местной Центристской партии Катри Кулмуни вспомнила свою работу в почтовой конторе Деда Мороза. А сеть розничной торговли S-ryhmä опубликовала рекламу, в которой извещает, что ищет работника на вакансию министра.

"На прошлой неделе эстонский министр внутренних дел вызвал шум, упомянув, что премьер-министр Санна Марини раньше была кассиром в магазине. Это важная работа, как и все!

У каждого из нас были какие-то места летней работы, и места, где мы трудились паралелльно с учебой. Вначале моей трудовой жизни были пройдены 4H, Hesburger, почтовая контора Деда Мороза. Каждая работа мне нравилась, я чувствовала себя хорошо.

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Вот сейчас, перед Рождеством, случайно наткнулась на эту фотографию. Будучи почтовым гномиком, ты видел, какие возможности дает туризм Лапландии и всей Финляндии. Это была международная работа, рабочее место — Santa Claus Main Post Office — было прекрасным.

Любая работа — ценная. Финляндия будет подниматься, только если будет работать. Мы гордимся работой в Финляндии и принимаем решения, способствующие ее развитию!", — написала Кулмуни в Facebook.

Входящий в сеть S-ryhmä хельсинкский кооперативный магазин HOK-Elanto опубликовал в газете Helsingin Sanomat рекламное объявление о поиске продавца. Однако слово "продавец" зачеркнуто, а вместо него написано от руки "министр". К тому же слово "магазин" заменено на слово "правительство".

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