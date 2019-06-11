В фильме Нолана только Горхолл превратится в Киев, остальные места съемок останутся Таллинном

Согласно данным Delfi, Горхолл станет единственной съемочной локацией в Эстонии, которая будет изображать Киев. Остальные места съемок так и останутся на киноэкране Таллинном.

Руководитель Эстонского института кинематографии (EFI) Эдит Сепп на запрос Delfi отметила, что не может ни подтвердить, ни опровергнуть детали съемок фильма Кристофера Нолана "Tenet".

По ее словам, за этой информацией следует обращаться к Warner Bros. Сепп добавила, что больше информации может поступить на пресс-конференции, которая состоится в среду или четверг.

Ранее сообщалось, что съемки в Таллинне пройдут летом этого года в течение нескольких дней, съемочные дни будут длинными. Всего будет 13 съемочных локаций.

В фильме сыграют Роберт Паттинсон, Майкл Кейн, Джон Дэвид Вашингтон, Элизабет Дебики, Димпл Кападиа, Аарон Тейлор-Джонсон, Клеманс Поэзи и Кеннет Брана, а премьера фильма назначена на 17 июля 2020 года. Фильм будет идти два часа 49 минут.