В феврале в Эстонии родилось 955 детей. Какие имена были самыми популярными?

В феврале родилось 19 пар двойняшек, в том числе шесть пар мальчиков, восемь пар девочек и пять смешанных пар. В Таллинне зарегистрировано 317 рождений, в Харьюмаа — 143, на Хийумаа — 3, в Ида-Вирумаа — 54, Йыгевамаа — 10, Ярвамаа- 21, Ляэнемаа — 9, Ляэне-Вирумаа — 50, Пылвамаа — 21, Пярнумаа — 51, Рапламаа — 23, на Сааремаа — 24, в Тартумаа — 159, Валгамаа — 19, Вильяндимаа — 30 и в Вырумаа — 21.

”С 19 марта электронный регистр народонаселения предлагает новую услугу, позволяющую регистрировать рождение ребёнка, не выходя из дома. В первый же день новым способом было зарегистрировано целых 96 рождений! Мы имеем дело с дистанционной услугой, введённой раньше запланированного срока в связи со вспышкой коронавируса. Приятно, что молодые родители уже приняли нововведение и пользуются открывшейся возможностью”, — сказала министр народонаселения Рийна Солман.

В феврале девочек чаще всего называли следующими именами: София (9), Элизабет, Лаура, Марта, Миа (6), Амелия, Анна, Эва, Саара и Саския (5). Самыми популярными именами мальчиков были Сандер (7), Якоб, Керон (6), Дамир, Хенри, Хуго, Каспар и Робин (5).

В прошлом месяце было заключено 548 браков, из этого числа 64 оформили нотариусы и 24 — священники. Состоялось также 193 развода, их них 42 оформили нотариусы. В феврале зарегистрировано 1265 смертей.