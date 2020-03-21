21.03.2020, 16:50

В феврале в Эстонии родилось 955 детей. Какие имена были самыми популярными?


EST
Imik
ImikFoto: Ilmar Saabas

По данным отдела народонаселения Министерства внутренних дел, в феврале учреждениями записи актов гражданского состояния Эстонии было зарегистрировано 955 рождений, в том числе 477 девочек и 478 мальчиков.

В феврале родилось 19 пар двойняшек, в том числе шесть пар мальчиков, восемь пар девочек и пять смешанных пар. В Таллинне зарегистрировано 317 рождений, в Харьюмаа — 143, на Хийумаа — 3, в Ида-Вирумаа — 54, Йыгевамаа — 10, Ярвамаа- 21, Ляэнемаа — 9, Ляэне-Вирумаа — 50, Пылвамаа — 21, Пярнумаа — 51, Рапламаа — 23, на Сааремаа — 24, в Тартумаа — 159, Валгамаа — 19, Вильяндимаа — 30 и в Вырумаа — 21.

”С 19 марта электронный регистр народонаселения предлагает новую услугу, позволяющую регистрировать рождение ребёнка, не выходя из дома. В первый же день новым способом было зарегистрировано целых 96 рождений! Мы имеем дело с дистанционной услугой, введённой раньше запланированного срока в связи со вспышкой коронавируса. Приятно, что молодые родители уже приняли нововведение и пользуются открывшейся возможностью”, — сказала министр народонаселения Рийна Солман.

В феврале девочек чаще всего называли следующими именами: София (9), Элизабет, Лаура, Марта, Миа (6), Амелия, Анна, Эва, Саара и Саския (5). Самыми популярными именами мальчиков были Сандер (7), Якоб, Керон (6), Дамир, Хенри, Хуго, Каспар и Робин (5).

В прошлом месяце было заключено 548 браков, из этого числа 64 оформили нотариусы и 24 — священники. Состоялось также 193 развода, их них 42 оформили нотариусы. В феврале зарегистрировано 1265 смертей.

Министр народонаселения Рийна Солман обосновала большой рост числа регистраций брака красивыми датами февраля. ”Я желаю всем сочетавшимся браком парам любви и согласия. Верю в то, что невзирая на дату, это в любом случае важный шаг, когда люди официально связывают воедино свои жизни. По сравнению с февралём прошлого года эффектная дата удвоила число вступивших в брак. И этому можно только радоваться. Тем более что вступившие в брак в феврале ещё могли устроить свадьбу на широкую ногу. Сейчас, в условиях чрезвычайного положения, такой возможности нет,” — сказала Солман.

Имя и (или) фамилию поменяли на новую 118 человек: 36 взяли себе новое имя, 71 — новую фамилию, а 11 человек — и имя, и фамилию. Среди них — 83 женщины и 35 мужчин.

В прошлом году за тот же период было зарегистрировано 989 рождений, 1279 смертей, 299 браков, 190 разводов, а 155 человек поменяло имя.

Отдел народонаселения Министерства внутренних дел ведёт учёт актов гражданского состояния. Уровень рождаемости — это результат долгосрочного процесса, на который не влияют месячные колебания. Связанные со статистикой народонаселения и с изменением демографической ситуации вопросы разъясняет и комментирует Департамент статистики.

Министр народонаселения отвечает за формирование политики в сфере народонаселения и семьи, за координацию связанных с населением действий, за развитие гражданского общества, а также ведает вопросами религии. Цель этой должности — обеспечить стабильность и развитие народонаселения. Рийна Солман является министром народонаселения с 29 апреля 2019 года.

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.

Читайте также: