В феврале эстонцы больше всего смотрели ETV, неэстонцы — "РТР-Планету"

Эстонцы больше всего смотрели ETV (26,9%), Kanal 2 (9,4%) и TV3 (8,4%), а неэстонцы — "РТР-Планету" (13,3%), ПБК (12,7%) и "НТВ-Мир" (8,2%), пишет RusERR.

Среди всех жителей Эстонии самым популярным каналом в феврале оставался ETV, аудитория которого выросла с 17% (в январе) до 18,9%.

Из русскоязычных телеканалов самым популярным в общем зачете был ПБК, аудитория которого выросла с 4,4% до 4,6%. и президентский прием по случаю очередной годовщины Эстонской Республики.

Доля эфирной аудитории русскоязычного телеканала ETV+ в феврале снизилась с 1,3% до 1,1%.

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