26.11.2019, 12:42

В фэйсбуке Юри Ратаса стартовал флешмоб в поддержку уволенного Иллара Леметти. Высказываются сотни людей

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Jüri Ratas
Jüri RatasFoto: Priit Simson

26 ноября в Эстонии празднуется День гражданина. В этот день в стране отмечается вклад активных и инициативных людей в развитие эстонского общества. С обращением к жителям страны сегодня выступил премьер-министр Юри Ратас.

"26 ноября — день гражданина, который посвящен всем гражданам Эстонии, а также тем, кто стремится получить эстонское гражданство. Именно в этот день в 1918 году Земский совет принял постановление об эстонском гражданстве. Так появилось официальное понятие гражданина Эстонии.

Согласно традиции по случаю этого дня вручаются почетные знаки гражданина за заметный вклад в жизнь нашего общества, наиболее достойный возглашается "гражданином года". Желаю от всего сердца счастья тем, кто удостаивается в этом году такого признания. Также искренне благодарю всех, кто ценит этот знаменательный день и множит добрые дела вокруг нас", — сказал премьер в поздравлении, размещенном в его аккаунте в Facebook.

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"Считаю, что в нашем обществе мы должны каждый день замечать и отмечать вклад друг друга. Поэтому призываю вас сегодня и здесь высказать признательность стольким жителям Эстонии, насколько это возможно. У всех нас есть причина высказать похвалу и слова признательности своим близким, друзьям и коллегам", — призвал пользователей Ратас.

Призыв главы правительства не остался неуслышанным. На данный момент (12.30 вторника 26 ноября - прим. RusDelfi) к приветствию сделано порядка 800 комментариев: в подавляющем большинстве комментариев жители Эстонии благодарят за гражданскую смелость уволенного на днях правительством канцлера министерства сельской жизни Иллара Леметти. Причиной увольнения называлось отсутствие сотрудничества с министром.

Канцлер Министерства сельской жизни Иллар Леметти потерял свое рабочее место с одобрения Юри Ратаса, Центристской партии и Isamaa. Высокопоставленный госчиновник Леметти был тем, кто в сентябре сообщил прокуратуре о возможной коррупции в министерстве. Также он был одним из ключевых лиц в обнародовании сомнительной деятельности министра сельской жизни Марта Ярвика и его советника Урмаса Арумяэ, напоминает Eesti Päevaleht.

Леметти еще в пятницу в отправленном премьер-министру письме сообщил, что из названных министром сельской жизни причин, почему сотрудничество не складывается, ни одну не стоит принимать всерьез, и если его все-таки освободят от должности, он обжалует это в суде.

Вчера после полудня, когда Леметти в своем кабинете паковал вещи, решение теперь уже бывшего канцлера не изменилось. "В суд я пойду точно", — заверил Леметти. Подробнее комментировать он не захотел, указав, что ему нужно время, чтобы привести мысли в порядок.

Посмотреть приветствие Юри Ратаса и поступившие к нему комментарии можно здесь.

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