В фэйсбуке Юри Ратаса стартовал флешмоб в поддержку уволенного Иллара Леметти. Высказываются сотни людей

Канцлер Министерства сельской жизни Иллар Леметти потерял свое рабочее место с одобрения Юри Ратаса, Центристской партии и Isamaa. Высокопоставленный госчиновник Леметти был тем, кто в сентябре сообщил прокуратуре о возможной коррупции в министерстве. Также он был одним из ключевых лиц в обнародовании сомнительной деятельности министра сельской жизни Марта Ярвика и его советника Урмаса Арумяэ, напоминает Eesti Päevaleht.
Леметти еще в пятницу в отправленном премьер-министру письме сообщил, что из названных министром сельской жизни причин, почему сотрудничество не складывается, ни одну не стоит принимать всерьез, и если его все-таки освободят от должности, он обжалует это в суде.
Вчера после полудня, когда Леметти в своем кабинете паковал вещи, решение теперь уже бывшего канцлера не изменилось. "В суд я пойду точно", — заверил Леметти. Подробнее комментировать он не захотел, указав, что ему нужно время, чтобы привести мысли в порядок.
Посмотреть приветствие Юри Ратаса и поступившие к нему комментарии можно здесь.
Блестящая идея: оставь ершик под крышкой унитаза на 5–10 минут
Почему китайские туристы скупают в Петербурге янтарь, - ученые
Родители убитой Соколовым студентки побывали в его квартире
Появилось видео похищения девочки в Иркутске