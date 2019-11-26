В фэйсбуке Юри Ратаса стартовал флешмоб в поддержку уволенного Иллара Леметти. Высказываются сотни людей

"26 ноября — день гражданина, который посвящен всем гражданам Эстонии, а также тем, кто стремится получить эстонское гражданство. Именно в этот день в 1918 году Земский совет принял постановление об эстонском гражданстве. Так появилось официальное понятие гражданина Эстонии.

Согласно традиции по случаю этого дня вручаются почетные знаки гражданина за заметный вклад в жизнь нашего общества, наиболее достойный возглашается "гражданином года". Желаю от всего сердца счастья тем, кто удостаивается в этом году такого признания. Также искренне благодарю всех, кто ценит этот знаменательный день и множит добрые дела вокруг нас", — сказал премьер в поздравлении, размещенном в его аккаунте в Facebook.

"Считаю, что в нашем обществе мы должны каждый день замечать и отмечать вклад друг друга. Поэтому призываю вас сегодня и здесь высказать признательность стольким жителям Эстонии, насколько это возможно. У всех нас есть причина высказать похвалу и слова признательности своим близким, друзьям и коллегам", — призвал пользователей Ратас.

Призыв главы правительства не остался неуслышанным. На данный момент (12.30 вторника 26 ноября - прим. RusDelfi) к приветствию сделано порядка 800 комментариев: в подавляющем большинстве комментариев жители Эстонии благодарят за гражданскую смелость уволенного на днях правительством канцлера министерства сельской жизни Иллара Леметти. Причиной увольнения называлось отсутствие сотрудничества с министром.