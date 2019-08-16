В Facebook запустили очередную акцию: правительство в отставку!

Акция "правительство в отставку" (подписано дигитально) набирает обороты.
Чтобы примкнуть к инициаторам необходимо на своей страничке в социальной сети Facebook выбрать специальную обложку (фон аккаунта) с надписью — #astutagasi. (в отставку)
В акции уже участвуют, например, создатель Bolt Мартин Виллиг, бывший ректор Таллиннского университета Рейн Рауд, предприниматель Кароли Хиндрикс.
Поводом для данной инициативы послужил недавний скандал с семейством Хельме и главой полиции Эльмаром Вахером.
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