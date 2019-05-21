В Европейский день парков состоится поход по заповеднику Нымме-Мустамяэ

Заповедник Нымме-Мустамяэ был основан в 2004 году и представляет собой совокупность холмов, песчаных территорий, природных источников и сосновой рощи – и всё это находится в пригороде Таллинна. Заповедник также занимается сохранением многообразия флоры и фауны городских лесов. Площадь заповедной зоны составляет 199,80 га. Часть находящихся на территории заповедника объектов ранее находилась под защитой в качестве отдельных единиц.

В честь Дня парков 24 мая состоится учебный поход, он продлится с 17:00 до 19:30, а дистанция составит примерно 5-6 км. Место сбора находится в Нымме, более точная информация придет на электронную почту после регистрации. Учебный поход пройдет на эстонском и русском языках. В честь Дня парков мероприятие организует MTÜ Nõmme Loodusmaja по заказу Таллиннского департамента окружающей среды. Участие в походе бесплатное, но необходимо заранее зарегистрироваться. Регистрация продлится до 21 мая здесь.

Поход является частью серии учебных походов "Компас городской природы".

Более подробную информацию о природе, многообразии видов и истории заповедника можно найти здесь.