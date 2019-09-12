В этом сезоне в Эстонии зафиксированы уже два случая отравления мухоморами

По словам директора центра Маре Одер, имели место два случая, когда люди съели белый и зеленый мухомор, а также гриб, который был несовместим с алкоголем.

На минувшей неделе пришлось впервые в Эстонии использовать для лечения отравившегося человека антидот аматоксина, который предназначен как раз в случае отравления белым или зеленым мухомором.

"Те грибники, которые ходят в лес только осенью и хорошо грибы не знают, должны отказаться от сбора белых грибов, так как риск ошибиться в этом случае самый высокий", - рекомендует Одер.

"В любом случае действует старое правило: если человек встречает в лесу неизвестный гриб, всем будет безопасней, если его оставить с лесу", - напоминает Одер.

В случае отравления грибами в качестве первого лечебного средства могут выступить таблетки активированного угля, как можно быстрее нужно обратиться в больницу.

При подозрении на отравление стоит позвонить на круглосуточную инфолинию Центра информации по отравлениям по номеру 16662. Звонки остаются анонимными, стоимость - по цене местных переговоров.