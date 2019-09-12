В этом сезоне в Эстонии зафиксированы уже два случая отравления мухоморами

В этом году на инфолинию Центра информации по отравлениям Департамента здоровья уже сообщили о 24 случаях отравлений от употребления в пищу грибов. В одном случае для помощи человеку было использовано впервые доставленное в Эстонию лекарство.
По словам директора центра Маре Одер, имели место два случая, когда люди съели белый и зеленый мухомор, а также гриб, который был несовместим с алкоголем.
На минувшей неделе пришлось впервые в Эстонии использовать для лечения отравившегося человека антидот аматоксина, который предназначен как раз в случае отравления белым или зеленым мухомором.
"Те грибники, которые ходят в лес только осенью и хорошо грибы не знают, должны отказаться от сбора белых грибов, так как риск ошибиться в этом случае самый высокий", - рекомендует Одер.
"В любом случае действует старое правило: если человек встречает в лесу неизвестный гриб, всем будет безопасней, если его оставить с лесу", - напоминает Одер.
В случае отравления грибами в качестве первого лечебного средства могут выступить таблетки активированного угля, как можно быстрее нужно обратиться в больницу.
При подозрении на отравление стоит позвонить на круглосуточную инфолинию Центра информации по отравлениям по номеру 16662. Звонки остаются анонимными, стоимость - по цене местных переговоров.
Жена пилота А321 сделала заявление
Скандальная российская фигуристка решила выступать за Украину
Что происходит на балтийских курортах без русских
В России заблокировали счета Жерара Депардье