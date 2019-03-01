В этом сезоне грипп унес жизни 24 человек, 76 заболевшим понадобилась интенсивная терапия

По уточненным данным Центра инфосистем здоровья и благополучия, с начала сезона стационарное лечение понадобилось 1094 пациентам, 54,6% из них были дети и подростки в возрасте до 19 лет, 45,4% составляли пациенты трудоспособного и пенсионного возраста.

Всего с начала сезона из-за гриппа нуждались в интенсивной терапии 76 человек, из них 50 были старше 65 лет. Медианный возраст нуждавшихся в интенсивной терапии — 68,9 лет.

Относительно двух человек отсутствовали данные о сопутствующих заболеваниях, остальные пациенты входили в группы риска. Основной фактор риска — заболевания сердечно-сосудистой системы, за которыми следовали диабет, рак и хроническая обструктивная болезнь легких.

Средняя продолжительность интенсивной терапии была 9,3 дня.

В этом сезоне из-за гриппа умерли 24 человека, у которых грипп вызвал обострение тяжелого хронического заболевания. Самому младшему скончавшемуся из-за гриппа было 13 лет и самому старшему — 95.

Данные о вакцинации от гриппа отсутствовали или точно известно, что люди не были вакцинированы.