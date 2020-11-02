В этом году в Таллинне привели в порядок 450 тысяч квадратных метров площади дорог и улиц

”В ходе профилактического ремонта дорог и улиц в этом году выполнены работы по фрезеровке и укладке асфальта на площади 291 000 м2 проезжей части. Дорожное покрытие уложено на 145 000 m2 внутриквартальных дорог, и ремонт асфальта произведен на 10 000 m2 пешеходно-велосипедных дорожек, — подытожил вице-мэр Калле Кландорф. — Такие результаты радуют, поскольку перечень работ включает как множество крупных объектов, среди которых центральные улицы и перекрестки, так и более мелкие, но важные работы по обслуживанию. Осмелюсь сказать, что, сравнивая с прошлыми годами, состояние дорог становится все лучше”.

Среди наиболее крупных в этом году стали работы по фрезеровке и асфальтированию на улицах Мустакиви, Лаагна, Мустамяэ, Вана-Раннамыйза и Эхитаяте, на бульварах Эстония, Сыпрузе и Тоомпуйестеэ, а также на Нарвском шоссе и улице Эндла.

Новое асфальтовое покрытие уложено на крупнейших перекрестках, к примеру, на пересечении Таммсааре теэ и Сыпрузе пуйестеэ, Эхитаяте теэ и Кадака теэ, ул. Пронкси и Рауа, бульвара Каарли и Пярнуского шоссе, а также бульвара Сыпрузе и улиц Эндла и Тулика.

Параллельно с работами по асфальтированию был произведен профилактический ремонт выбоин и сколов щебнем мелкой фракции. Также в ходе профилактического ремонта были ликвидированы места скопления осадков и устранены другие дефекты дорожного покрытия, в том числе произведен ремонт дорожных ям, просевших колодцев и разбитых бордюрных камней, мест с провалившимся покрытием проезжей части и пешеходных дорог, а также дорожной колеи.

Повышенное внимание этим летом уделялось приведению в порядок пешеходных и велосипедных дорожек, а также снижению высоты бордюров у мест пересечения проезжей части — в общей сложности в городе приведено в порядок 80 объектов. Кроме того, в этом году была отремонтирована северная часть пирса на Пирита, расширена проезжая часть на Кеск-Сыямяэ, приведены в порядок дорожки на кладбищах, в том числе отремонтированы лестницы на Метсакальмисту.