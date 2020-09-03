В этом году в Таллинне актировали 353 заброшенные могилы

Исходя из правил использования городских кладбищ, неухоженным захоронение считается в случае, если могила заросла травой и кустарником, надпись на надгробном камне стала неразборчивой, ограждение чрезмерно поросло мхом, заржавело или разрушилось, на самом месте захоронения много опавших листьев и мусора, что указывает на то, что за захоронением давно не ухаживали. Заброшенная могила используется для повторного захоронения, но с момента последних похорон должно пройти не менее 20 лет.

Предприятие Kadrioru Park разослало извещения о проверке всем пользователям захоронений, чьи контакты находятся в регистре. В течение месяца каждый сможет отреагировать на сообщение и привести в порядок могилу, а также сообщить кладбищу о желании продолжить использовать захоронение. К сожалению, в кладбищенском регистре данные большинства владельцев заброшенных могил являются устаревшими, то есть последние захоронения проводились десятки лет назад и ходатайство о заключении договора не предоставлялось.

Со списком заброшенных захоронений можно ознакомиться ЗДЕСЬ или в конторах кладбищ с понедельника по пятницу с 9 до 16 часов.