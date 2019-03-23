В этом году в Пирита запланировано два крупных объекта дорожных работ

”Уже в прошлом году началось планирование для продления дорожки для пешеходов и велосипедистов вдоль улицы Клоостриметса теэ. В настоящее время отсутствует участок дорожки от Пиритаского центра семейных врачей до улицы Люкати теэ. Тем не менее, эта дорожка особенно необходима школьникам, которые передвигаются по ней пешком или на велосипеде, — сказала заместитель старейшины Пирита Александра Павлова. — По всем предположениям, работы начнутся в течение мая”.

В мае планируется начать и второй крупный объект дорожных работ. ”В прошлом году был реконструирован перекресток улицы Пярнамяэ теэ и Нарвского шоссе. В этом году планируется реконструировать пересечение улиц Пярнамяэ теэ и Мууга теэ, — добавила Павлова. — Как обычно, ремонтные работы могут сопровождаться транспортными пробками и реорганизациями дорожного движения. В то же время следует иметь в виду, что некоторые неудобства из-за дорожных работ неизбежны”.

”Безусловно, следует иметь в виду, что в данный момент речь идет о планах. На осуществление планов могут повлиять оспаривание тендеров по закупкам, погодные условия, а также любой более срочный объект”, — добавила Павлова.