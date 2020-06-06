06.06.2020, 08:30

В этом году в Эстонии случилось 600 лесных и ландшафтных пожаров. И прогнозы на будущее не радуют


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Maastikupõleng Nurme küla, Muhu vald
Maastikupõleng Nurme küla, Muhu valdFoto: Irina Mägi

Изменение климата приведет в Эстонии к учащению и увеличению продолжительности периодов засухи, повышающих огнеопасность наших лесов. Спасательный департамент призывает людей быть в летний сезон предельно осторожными на природе и соблюдать все требования пожарной безопасности. По словам экспертов лесного сектора, владельцы лесов должны обратить внимание на то, чтобы в лесах было меньше легковоспламеняющихся материалов.

Самыми пожароопасными являются, как правило, леса, в которых много легковоспламеняющихся материалов, например, сухого подлеска и поросли. Ухоженный лес устойчив к различным негативным воздействиям, в том числе, к лесным пожарам. Расчистка водозаборных мест и просек позволяет более эффективно пользоваться огнем и способствует предотвращению его распространения. Каждый отдыхающий на природе человек играет огромную роль в предупреждении пожара, только уход за лесом не защитит его от возгорания.

По словам генерального директора Спасательного департамента Куно Таммеару, в этом году произошло уже примерно 600 пожаров в лесах и на открытой местности, а в конце прошлой недели пожарным пришлось столкнуться с двумя очень сложными пожарами, на тушение которых потребовалось несколько дней. ”При разведении костра или гриле на природе нужно быть предельно осторожным, поскольку даже небольшая ошибка при использовании открытого огня может привести к тяжёлым последствиям. Забытый костер может легко послужить началом большого возгорания, которое будет опасно как для природы, так и людей и их домов. Из-за сухой поверхности земли ветер быстро разнесет огонь в разные стороны, так может разгореться масштабный пожар, который взять под контроль уже очень сложно”, сказал Таммеару.

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По словам исполнительного директора Союза частных лесов Эстонии Андреса Талиярва, сознательный уход за лесами является важной превентивной мерой по предотвращению лесных пожаров.

”Человек не может противостоять силам природы, однако, посредством ухода за лесами он сможет сделать много для минимизации возможного вреда. С точки зрения владельца леса самым важным является очистка леса от легковоспламеняющихся материалов, обеспечение доступности мест для забора воды в целях пожаротушения и приведение просек в порядок”, поясняет Талиярв. Он призывает отдыхающих в лесу людей быть предельно осторожными, находясь на природе, и соблюдать все требования пожарной безопасности и ограничения. ”Каждое действие и бездействие имеет реальные последствия”, отмечает он.

Старший научный сотрудник Эстонского университета естественных наук Марек Метслайд подчеркивает, что изменение климата приведет в Эстонии к учащению и увеличению продолжительности периодов засухи, способствующих, к сожалению, возможному возгоранию лесов.

”В последние годы весна была чрезвычайно сухой и теплой, и прогнозы показывают, что такая тенденция может продолжиться. Из анализа, опубликованного недавно ведущими учеными мира, следует, что режим возмущений в бореальных лесах и лесах умеренного пояса претерпевает глобальные изменения, причем подавляющий возмущающий фактор на нашей широте — огонь. Уровень опасности повышают, в свою очередь, ельники, засохшее в результате повреждений от елового короеда”, поясняет Метслайд.

”Самыми огнеопасными с точки зрения хвойных лесов являются безлесные места и молодняки, то есть леса, в которых ветви находятся близко к поверхности земли. Более старые леса — уже не столь огнеопасны, однако, в случае ненадлежащего ухода также средневозрастные леса могут стать огнеопасными”, добавил Метслайд.

На прошлой неделе площадь лесных и ландшафтных пожаров составила в Эстонии более 200 гектаров. На торфяном болоте Клоога за день сгорело примерно 120 гектаров леса. Торфяной пожар в Пярнуском уезде близ Майма охватил территорию примерно в 80 гектаров. В лесу, расположенном в Вильяндиском уезде недалеко от Судисте, возникли два небольших очага возгорания, которые, к счастью, удалось быстро взять под контроль. Согласно данным ежегодника ”Лес” Агентства окружающей среды, средняя площадь ежегодных лесных пожаров в 2014–2018 гг. составила примерно 130 гектаров. Быстрому распространению лесных пожаров способствовал сильный ветер.

Владельцы лесов могут получить дополнительную информацию об уходе за лесами в местных лесных товариществах.

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