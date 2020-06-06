В этом году в Эстонии случилось 600 лесных и ландшафтных пожаров. И прогнозы на будущее не радуют

Старший научный сотрудник Эстонского университета естественных наук Марек Метслайд подчеркивает, что изменение климата приведет в Эстонии к учащению и увеличению продолжительности периодов засухи, способствующих, к сожалению, возможному возгоранию лесов.
”В последние годы весна была чрезвычайно сухой и теплой, и прогнозы показывают, что такая тенденция может продолжиться. Из анализа, опубликованного недавно ведущими учеными мира, следует, что режим возмущений в бореальных лесах и лесах умеренного пояса претерпевает глобальные изменения, причем подавляющий возмущающий фактор на нашей широте — огонь. Уровень опасности повышают, в свою очередь, ельники, засохшее в результате повреждений от елового короеда”, поясняет Метслайд.
”Самыми огнеопасными с точки зрения хвойных лесов являются безлесные места и молодняки, то есть леса, в которых ветви находятся близко к поверхности земли. Более старые леса — уже не столь огнеопасны, однако, в случае ненадлежащего ухода также средневозрастные леса могут стать огнеопасными”, добавил Метслайд.
На прошлой неделе площадь лесных и ландшафтных пожаров составила в Эстонии более 200 гектаров. На торфяном болоте Клоога за день сгорело примерно 120 гектаров леса. Торфяной пожар в Пярнуском уезде близ Майма охватил территорию примерно в 80 гектаров. В лесу, расположенном в Вильяндиском уезде недалеко от Судисте, возникли два небольших очага возгорания, которые, к счастью, удалось быстро взять под контроль. Согласно данным ежегодника ”Лес” Агентства окружающей среды, средняя площадь ежегодных лесных пожаров в 2014–2018 гг. составила примерно 130 гектаров. Быстрому распространению лесных пожаров способствовал сильный ветер.
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