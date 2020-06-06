В этом году в Эстонии случилось 600 лесных и ландшафтных пожаров. И прогнозы на будущее не радуют

Самыми пожароопасными являются, как правило, леса, в которых много легковоспламеняющихся материалов, например, сухого подлеска и поросли. Ухоженный лес устойчив к различным негативным воздействиям, в том числе, к лесным пожарам. Расчистка водозаборных мест и просек позволяет более эффективно пользоваться огнем и способствует предотвращению его распространения. Каждый отдыхающий на природе человек играет огромную роль в предупреждении пожара, только уход за лесом не защитит его от возгорания.

По словам генерального директора Спасательного департамента Куно Таммеару, в этом году произошло уже примерно 600 пожаров в лесах и на открытой местности, а в конце прошлой недели пожарным пришлось столкнуться с двумя очень сложными пожарами, на тушение которых потребовалось несколько дней. ”При разведении костра или гриле на природе нужно быть предельно осторожным, поскольку даже небольшая ошибка при использовании открытого огня может привести к тяжёлым последствиям. Забытый костер может легко послужить началом большого возгорания, которое будет опасно как для природы, так и людей и их домов. Из-за сухой поверхности земли ветер быстро разнесет огонь в разные стороны, так может разгореться масштабный пожар, который взять под контроль уже очень сложно”, сказал Таммеару.

По словам исполнительного директора Союза частных лесов Эстонии Андреса Талиярва, сознательный уход за лесами является важной превентивной мерой по предотвращению лесных пожаров.

”Человек не может противостоять силам природы, однако, посредством ухода за лесами он сможет сделать много для минимизации возможного вреда. С точки зрения владельца леса самым важным является очистка леса от легковоспламеняющихся материалов, обеспечение доступности мест для забора воды в целях пожаротушения и приведение просек в порядок”, поясняет Талиярв. Он призывает отдыхающих в лесу людей быть предельно осторожными, находясь на природе, и соблюдать все требования пожарной безопасности и ограничения. ”Каждое действие и бездействие имеет реальные последствия”, отмечает он.