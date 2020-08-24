В этом году рекордное число отравлений паутинником: уже шесть пациентов в очень тяжелом состоянии

В посте сказано, что, как правило, речь идет о сравнительно мясистом, "привлекательном внешне" грибе, который полностью оранжевато-коричневого цвета, с немного бархатистой шляпкой и желтыми зигзагообразными полосками на ножке.

В отличие от лисички трубчатой, у них точно нет воронкообразной шляпки, наоборот, шляпка остроконечная или с бугорком. Но более старые и пострадавшие от погоды особи в точности не совпадают с образцом в книге о грибах. Паутинник красивейший растет в более влажных хвойных лесах вместе с елями.

Опасность паутинника красивейшего кроется в его сильной почечной токсичности и длинном инкубационном периоде. С употребления грибного блюда может пройти целая неделя, прежде чем первые симптомы вообще начнут проявляться.

Но в течение этого инкубационного периода необратимый вред уже нанесен, и без искусственной почки из этого положения уже не выйти. Паутинник красивейший, как и другие смертельно ядовитые грибы, по слухам также имеет нежный, "обычный" грибной вкус. Таким образом, нет основания у опасного мифа, что ядовитые грибы имеют неприятный вкус. Кипячением ситуацию не изменить — ядовитое вещество орелланин не растворяется в воде, поэтому чрезвычайно опасно для почек.