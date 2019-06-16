В этом году полиция поймала примерно в два раза больше любителей быстрой езды, чем в прошлом
Движение на наших дорогах уже некоторое время действует в летнем ритме: безумные гонщики — повседневное явление и, к сожалению, случаются и тяжелые ДТП.
Движение на наших дорогах уже некоторое время действует в летнем ритме: безумные гонщики — повседневное явление и, к сожалению, случаются и тяжелые ДТП.
"В городских условиях в этом году задержано 12 614 превысивших скорость. Это на 156% больше, чем в прошлом году в этот же период. Рост обусловлен прежде всего вступлением в силу нового вида делопроизводства (сокращенное производство — прим. ред.), оформление занимает значительно меньше времени, чем раньше", — подтверждает ведущий чиновник охраны порядка Департамента полиции и погранохраны Сирле Лойго.
За пределами населенных пунктов задержано 10 614 превысивших скорость. Но это не все! К ним прибавляются штрафы стационарных камер замера скорости. В 2018 году Департамент полиции и погранохраны выслал на основании данных камер замера скорости 113 120 извещений о штрафе.
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