В этом году полиция поймала примерно в два раза больше любителей быстрой езды, чем в прошлом

"В городских условиях в этом году задержано 12 614 превысивших скорость. Это на 156% больше, чем в прошлом году в этот же период. Рост обусловлен прежде всего вступлением в силу нового вида делопроизводства (сокращенное производство — прим. ред.), оформление занимает значительно меньше времени, чем раньше", — подтверждает ведущий чиновник охраны порядка Департамента полиции и погранохраны Сирле Лойго.

За пределами населенных пунктов задержано 10 614 превысивших скорость. Но это не все! К ним прибавляются штрафы стационарных камер замера скорости. В 2018 году Департамент полиции и погранохраны выслал на основании данных камер замера скорости 113 120 извещений о штрафе.