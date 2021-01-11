В этом году на президентских выборах в коллегию выборщиков войдут 208 человек

Количество представителей самоуправлений в коллегии выборщиков зависит от действующего административного деления и количества имеющих право голоса граждан в волостях и городах по состоянию на 1 января в год выборов президента. По состоянию на начало этого года в коллегию выборщиков входит 107 представителей собраний и 101 депутат Рийгикогу. Всего в коллегию выборщиков входит 208 членов.

Во время предыдущих президентских выборов в 2016 году в коллегию выборщиков входили 234 представителя собраний и 101 депутат Рийгикогу. Ввиду административной реформы сократилось число самоуправлений, а вместе с этим и число представителей самоуправлений.