В этом году Маарду реновирует школы и детские сады на сумму 1,7 млн евро

”Создание более безопасной и современной учебной среды для наших детей является одним из самых важных приоритетов в работе Маардуской горуправы. В течение 2019 года на реновацию учебных помещений школ и садов при поддержке государства и европейских фондов мэрия Маарду выделит порядка 1,7 млн евро, что является абсолютным рекордом последних десятилетий”, — рассказал мэр Маарду Владимир Архипов. ”Можно с уверенностью сказать, что наши учебные заведения готовы к началу нового учебного года”, — добавил он.

В Маардуской гимназии полностью заменили электроснабжение в корпусах A и C, провели современную систему связи, этой осенью в здании будут установлены пожароустойчивые двери, а на стадионе появится освещение. Как подчеркивает руководство города, работы направлены именно на повышение уровня безопасности здания.

Помещения третьего этажа Маардуской основной школы претерпели основательный ремонт и теперь ребят ждут обновленные кабинеты, коридор и актовый зал, а Каллавереская средняя школа установила пожароустойчивые двери и отремонтировала часть кабинетов.

От школ не отставали по темпу и масштабу работ и Маардуские детские сады. В ”Руккилилле” реновировали и утеплили фасад здания, заменили систему отопления и вентиляции, а также частично и электросистему. Детский сад ”Рыым” обновил два лестничных пролета, три веранды и трубы канализационной системы. В ”Сипсике” за лето реновировали электросистему, а для малышей во дворе построили новую тропу приключений.