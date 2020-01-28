В этом году госнаграды из рук президента получат 114 человек. Среди них автогонщик Отт Тянак и писатель Андрей Иванов

В преддверии годовщины Эстонской Республики президент Керсти Кальюлайд вручит государственные знаки отличия 114 людям, чья преданность своей работе и обществу делает жизнь в Эстонии лучше.
Президент вручит знаки отличия 21 февраля в литейном цеху Ноблесснера в Таллинне.
Глава государства подписала решение о награждении знаками отличия дигитально в Антарктике на борту парусника "Адмирал Беллинсгаузен".
Среди представленных к наградам, например, писатель Андрей Иванов, актриса Русского театра Любовь Агапова, хранитель традиции рукоделия, кружевница Ольга Кублицкая, организатор сотрудничества национальных меньшинств, представитель Еврейской общины Эстонии Вадим Рывлин, исследователь и хранитель истории, историк и архивист Татьяна Шор, чиновник полиции, капитан Игорь Миловидов.
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