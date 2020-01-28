В этом году госнаграды из рук президента получат 114 человек. Среди них автогонщик Отт Тянак и писатель Андрей Иванов

rus.delfi.ee EST 5

Foto: Priit Simson

В преддверии годовщины Эстонской Республики президент Керсти Кальюлайд вручит государственные знаки отличия 114 людям, чья преданность своей работе и обществу делает жизнь в Эстонии лучше.