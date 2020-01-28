28.01.2020, 11:19

В этом году госнаграды из рук президента получат 114 человек. Среди них автогонщик Отт Тянак и писатель Андрей Иванов

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В этом году госнаграды из рук президента получат 114 человек. Среди них автогонщик Отт Тянак и писатель Андрей Иванов
Foto: Priit Simson

В преддверии годовщины Эстонской Республики президент Керсти Кальюлайд вручит государственные знаки отличия 114 людям, чья преданность своей работе и обществу делает жизнь в Эстонии лучше.

Президент вручит знаки отличия 21 февраля в литейном цеху Ноблесснера в Таллинне.

Глава государства подписала решение о награждении знаками отличия дигитально в Антарктике на борту парусника "Адмирал Беллинсгаузен".

Foto: Timo Palo/presidendi kantselei

Среди представленных к наградам, например, писатель Андрей Иванов, актриса Русского театра Любовь Агапова, хранитель традиции рукоделия, кружевница Ольга Кублицкая, организатор сотрудничества национальных меньшинств, представитель Еврейской общины Эстонии Вадим Рывлин, исследователь и хранитель истории, историк и архивист Татьяна Шор, чиновник полиции, капитан Игорь Миловидов.

Также среди прочих награды получат автогонщик Отт Тянак и бывший генеральный прокурор Лавли Перлинг.

Полный список смотрите ЗДЕСЬ.

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