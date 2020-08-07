В этом году будет реконструирована трасса Мууга теэ
Правительство выделило самоуправлениям дополнительные средства на ремонт дорог, из которых Маарду получил порядка 374 000 евро на ремонт Мууга теэ.
Правительство выделило самоуправлениям дополнительные средства на ремонт дорог, из которых Маарду получил порядка 374 000 евро на ремонт Мууга теэ.
В рамках проекта будет реконструирован участок дороги от Каллавере-теэ до железнодорожного переезда. В процессе реконструкции будет расширена проезжая часть, построена пешеходная дорожка и установлено уличное освещение. Начало работ запланировано на текущий год.
По словам мэра Маарду Владимира Архипова, ремонт дорог, без сомнения, является важным вкладом в улучшение жизни людей, и государственная поддержка местных самоуправлений в это трудное время очень уместна и нужна.
”Отрезок Мууга-теэ, о котором идет речь, давно нуждается в реконструкции. Это дорога с очень интенсивным движением, которую используют также жители соседней волости, добираясь до дома, работы или школы. Реконструкция Мууга-теэ вместе с созданием пешеходной дорожки и уличного освещения сделает движение по ней более безопасным и удобным, что, в свою очередь, улучшит качество жизни людей”, — добавил мэр.
Поиск исполнителя работ осуществляется через государственный тендер, примерная стоимость работ составит порядка 500 000 евро.
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