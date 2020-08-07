В этом году будет реконструирована трасса Мууга теэ

В рамках проекта будет реконструирован участок дороги от Каллавере-теэ до железнодорожного переезда. В процессе реконструкции будет расширена проезжая часть, построена пешеходная дорожка и установлено уличное освещение. Начало работ запланировано на текущий год.

По словам мэра Маарду Владимира Архипова, ремонт дорог, без сомнения, является важным вкладом в улучшение жизни людей, и государственная поддержка местных самоуправлений в это трудное время очень уместна и нужна.

”Отрезок Мууга-теэ, о котором идет речь, давно нуждается в реконструкции. Это дорога с очень интенсивным движением, которую используют также жители соседней волости, добираясь до дома, работы или школы. Реконструкция Мууга-теэ вместе с созданием пешеходной дорожки и уличного освещения сделает движение по ней более безопасным и удобным, что, в свою очередь, улучшит качество жизни людей”, — добавил мэр.

Поиск исполнителя работ осуществляется через государственный тендер, примерная стоимость работ составит порядка 500 000 евро.