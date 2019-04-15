В эстонском университете студенты сами смогут формировать программу обучения, чтобы формировать карьеру

Чтобы помочь студентам осознанно формировать карьеру и выбрать специализацию, исходя из интересов студента и потребностей работодателя, частью программы магистратуры является сотрудничество с коучем (наставником), с которым можно обсуждать свои карьерные цели, необходимость в приобретении новых знаний и навыков, а также формы и пути обучения, подходящие целям и личностным качествам студента.
Канцлер Хабакукк уверен, что роль университетов изменится, факультеты инфотехнологий и бизнеса в университетах станут направляющими на этом пути. ”Если сейчас для нас пока привычно, что жизнь состоит из разных этапов — сначала учатся, чтобы получить определённую степень, затем идут на работу, то при получении знаний в области бизнеса, менеджмента и инфотехнологий, такая модель уже не оправдывает себя. Всё меньше становится рабочих мест, где нужны только глубокие знания по специальности, а знания в области бизнеса, менеджмента и инфотехнологий не важны. Это не означает, что наряду с работой, семьей и увлечениями нужно будет найти 40 часов в неделю в течение 39-ти недель в году, чтобы называться студентом, обучающимся с номинальной нагрузкой, согласно действующему в Эстонии законодательству, и имеющим право на бесплатное обучение в государственном университете.
Мы живём в мире, где только 200-400 часов переобучения и дополнительного обучения в году позволят удержаться на карьерной лестнице. EBS перестроил пути обучения в магистратуре и учебные программы, считаясь с реалиями сегодняшнего дня.
Важнейшие нововведения в программах обучения на степень магистра:
- В процессе набора студентов на первом месте будет стоять обучение дизайнерскому мышлению, прохождение которого позволит кандидату зафиксировать свои потребности и планировать дальнейшую карьеру и обучение
- После освоения основных предметов программы обучения на степень магистра, студент приобретает грамотность в сфере бизнеса и менеджмента, а также обновлённые базовые знания
- На специализированных направлениях имеется один или несколько корпоративных партнёров, и в модули обучения на специализированных направлениях привлекаются учащиеся с партнёрских предприятий. Специализированные модули имеют разные условия соответствия квалификации, в зависимости от характера модуля.
- Студент сможет не менее одного раза в год обсуждать свои цели и альтернативные возможности для достижения этих целей с коучем (наставником).
- Студент сам выбирает темп обучения, повышение академической грамотности в сфере бизнеса- и менеджмента можно будет разделить на 1-4 года. Обучение на модулях специализированных направлений будет проходить на протяжении всего года (требуемый от студента вклад 700-800 рабочих часов).
- Программа, основанная на потребностях учащегося, является частью процесса постоянного переобучения. Студент имеет право, а не обязанность, получить степень магистра университета EBS после успешного освоения учебной программы, состоящей из 120 зачётных баллов. Если при поступлении в EBS уже имелась степень магистра или бакалавра (после 4-х летнего обучения), то степень можно получить после успешного освоения учебной программы, состоящей из 60 зачётных баллов. Программы обучения на степень магистра EBS продолжаются в темпе процесса постоянного переобучения (предполагаемый вклад учащегося — 400-800 часов в год), предоставляя дополнительные модули и индивидуальные пути обучения в соответствии с потребностями процесса постоянного переобучения сообщества EBS.