15.04.2019, 09:45

В эстонском университете студенты сами смогут формировать программу обучения, чтобы формировать карьеру


rus.delfi.ee
EST
Tööstress.
Tööstress.Foto: Hendrik Osula

Эстонская Школа Бизнеса EBS выходит на рынок с программами обучения на степень магистра по новой концепции: студент может сам формировать программу обучения, исходя из своей персональной потребности в формировании карьеры, учитывая происходящие в обществе изменения, в соответствии с принципами постоянного переобучения.

По словам канцлера EBS Марта Хабакукка, школы бизнеса, предлагающие традиционную модель обучения, стремительно уступают рынок электронному обучению и университетам предприятий: ”Если 5-6 лет назад выпускникам школ, заинтересованным в получении экономического и предпринимательского образования, приходилось выбирать из экономических факультетов 5-6 местных университетов или ехать учиться за границу, то сегодня, наряду с прежними возможностями выбора, можно выбирать из сотен электронных университетских программ и тысяч микро-специализаций и курсов”.

В соответствии с возросшими возможностями выбора, EBS основательно обновил свои программы обучения в магистратуре. Важнейшим нововведением является разделение программы на несколько частей: повышение академической грамотности в сфере бизнеса- и менеджмента, развитие личных качеств и приобретение специальных навыков. Программа повышения академической грамотности в сфере бизнеса- и менеджмента разработана университетом, а другие части учебной программы — университетом, партнёрским профилирующим предприятием и самим студентом, с учётом потребностей студента и его потенциального работодателя. Также в программе можно учесть временной ресурс студента. Программу можно осваивать с полной, с 50-ти и 20-ти процентной нагрузкой, которую можно пересматривать не менее двух раз в год. Мы расширим свою библиотеку таким образом, что начиная с осеннего семестра 2019 года, в оплате за обучение в EBS на ученую степень и для студентов корпоративной академии будет включен доступ к более, чем 10 000 электронным курсам, состав которых будет постоянно пополняться.

Чтобы помочь студентам осознанно формировать карьеру и выбрать специализацию, исходя из интересов студента и потребностей работодателя, частью программы магистратуры является сотрудничество с коучем (наставником), с которым можно обсуждать свои карьерные цели, необходимость в приобретении новых знаний и навыков, а также формы и пути обучения, подходящие целям и личностным качествам студента.

Канцлер Хабакукк уверен, что роль университетов изменится, факультеты инфотехнологий и бизнеса в университетах станут направляющими на этом пути. ”Если сейчас для нас пока привычно, что жизнь состоит из разных этапов — сначала учатся, чтобы получить определённую степень, затем идут на работу, то при получении знаний в области бизнеса, менеджмента и инфотехнологий, такая модель уже не оправдывает себя. Всё меньше становится рабочих мест, где нужны только глубокие знания по специальности, а знания в области бизнеса, менеджмента и инфотехнологий не важны. Это не означает, что наряду с работой, семьей и увлечениями нужно будет найти 40 часов в неделю в течение 39-ти недель в году, чтобы называться студентом, обучающимся с номинальной нагрузкой, согласно действующему в Эстонии законодательству, и имеющим право на бесплатное обучение в государственном университете.

Мы живём в мире, где только 200-400 часов переобучения и дополнительного обучения в году позволят удержаться на карьерной лестнице. EBS перестроил пути обучения в магистратуре и учебные программы, считаясь с реалиями сегодняшнего дня.

ТОП

Важнейшие нововведения в программах обучения на степень магистра:

  • В процессе набора студентов на первом месте будет стоять обучение дизайнерскому мышлению, прохождение которого позволит кандидату зафиксировать свои потребности и планировать дальнейшую карьеру и обучение
  • После освоения основных предметов программы обучения на степень магистра, студент приобретает грамотность в сфере бизнеса и менеджмента, а также обновлённые базовые знания
  • На специализированных направлениях имеется один или несколько корпоративных партнёров, и в модули обучения на специализированных направлениях привлекаются учащиеся с партнёрских предприятий. Специализированные модули имеют разные условия соответствия квалификации, в зависимости от характера модуля.
  • Студент сможет не менее одного раза в год обсуждать свои цели и альтернативные возможности для достижения этих целей с коучем (наставником).
  • Студент сам выбирает темп обучения, повышение академической грамотности в сфере бизнеса- и менеджмента можно будет разделить на 1-4 года. Обучение на модулях специализированных направлений будет проходить на протяжении всего года (требуемый от студента вклад 700-800 рабочих часов).
  • Программа, основанная на потребностях учащегося, является частью процесса постоянного переобучения. Студент имеет право, а не обязанность, получить степень магистра университета EBS после успешного освоения учебной программы, состоящей из 120 зачётных баллов. Если при поступлении в EBS уже имелась степень магистра или бакалавра (после 4-х летнего обучения), то степень можно получить после успешного освоения учебной программы, состоящей из 60 зачётных баллов. Программы обучения на степень магистра EBS продолжаются в темпе процесса постоянного переобучения (предполагаемый вклад учащегося — 400-800 часов в год), предоставляя дополнительные модули и индивидуальные пути обучения в соответствии с потребностями процесса постоянного переобучения сообщества EBS.
Читайте также: