В эстонском университете студенты сами смогут формировать программу обучения, чтобы формировать карьеру

По словам канцлера EBS Марта Хабакукка, школы бизнеса, предлагающие традиционную модель обучения, стремительно уступают рынок электронному обучению и университетам предприятий: ”Если 5-6 лет назад выпускникам школ, заинтересованным в получении экономического и предпринимательского образования, приходилось выбирать из экономических факультетов 5-6 местных университетов или ехать учиться за границу, то сегодня, наряду с прежними возможностями выбора, можно выбирать из сотен электронных университетских программ и тысяч микро-специализаций и курсов”.

В соответствии с возросшими возможностями выбора, EBS основательно обновил свои программы обучения в магистратуре. Важнейшим нововведением является разделение программы на несколько частей: повышение академической грамотности в сфере бизнеса- и менеджмента, развитие личных качеств и приобретение специальных навыков. Программа повышения академической грамотности в сфере бизнеса- и менеджмента разработана университетом, а другие части учебной программы — университетом, партнёрским профилирующим предприятием и самим студентом, с учётом потребностей студента и его потенциального работодателя. Также в программе можно учесть временной ресурс студента. Программу можно осваивать с полной, с 50-ти и 20-ти процентной нагрузкой, которую можно пересматривать не менее двух раз в год. Мы расширим свою библиотеку таким образом, что начиная с осеннего семестра 2019 года, в оплате за обучение в EBS на ученую степень и для студентов корпоративной академии будет включен доступ к более, чем 10 000 электронным курсам, состав которых будет постоянно пополняться.