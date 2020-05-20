В Эстонском университете естественных наук вступительных экзаменов в этом году не будет
Эстонский университет естественных наук в связи с чрезвычайным и положением и долгим отсутствием ясности в отношении проведения государственных экзаменов, в этом году решил организовать прием только на основе аттестата средней школы, передает rus.err.
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