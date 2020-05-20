В Эстонском университете естественных наук вступительных экзаменов в этом году не будет

"Безусловно, мы не призываем выпускников гимназий отказаться от сдачи государственных экзаменов. Но, если вы хотите в этом году поступать именно в Университет естественных наук, то вам государственные экзамены не нужны", — сказала проректор по учебной работе Эстонского университета естественных наук Эндла Рейнтам.

Проректор отмечает, что выпускники, решившие поступать в университет позже, например, через пару лет, вероятно также будут иметь возможность поступления без учёта госэкзаменов. Условия для таких абитуриентов будут рассматриваться индивидуально.

Приём в университет уже начался и продлится до 6 июля. Первоначальные списки принятых будут опубликованы 14 июля.