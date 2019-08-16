16.08.2019, 19:22

В Эстонском национальном музее пройдет образовательная выставка для учителей

бесплатно!
rus.delfi.ee
EST
Kadrina Keskkool ajarännak 1939
Kadrina Keskkool ajarännak 1939Foto: Rein Sikk, Maaleht

В четверг, 22 августа, в Эстонском национальном музее пройдет информационный день, где 30 музеев ознакомят учителей и руководителей школ со своими образовательными программами и семинарами 2019 года.

”В музеях хранится богатое наследие, здесь наша история, культура и природа представлены в наглядной и осязаемой форме. Обучение здесь поддерживает и дополняет школьную программу и может быть естественной частью образования. Каждый день мы видим, как сияют глаза детей, когда они замечают что-то знакомое из учебника в оригинальном виде”, — сказала Каари Сиемер, руководитель образовательного центра ЭНМ.

Информационный день откроет в 11:00 директор языковой инспекции и писатель Ильмар Томуск, который выступит с докладом "Эстонский язык — родной и государственный язык", об истории развития человеческой речи до рождения нашего родного языка.

Доклад придётся как нельзя кстати, учитывая что 2019 год был объявлен годом эстонского языка в честь празднования упоминания его в качестве национального языка сто лет назад. После презентации начнется ярмарка, и каждый музей разыграет бесплатную программу/посещение для одного класса. Во второй половине дня все желающие смогут бесплатно посетить выставки ЭНМ.

В информационном дне принимают участие музеи со всей Эстонии. Кроме ЭНМ, Таллиннский городской музей, Тартуский городской музей, Музеи Лукового пути, Музей Паламусе, Нарвский музей, Морской музей Эстонии, Эстонский художественный музей, Эстонский музей здравоохранения, Музей Тартуского университета, Центр ледникового периода, Эстонский сельскохозяйственный музей, Эстонский музей спорта и Олимпийских игр, Ида-Вируский парк приключений, музей под открытым небом Карилатци, Национальный архив, Музей природы и ботанический сад Тартуского университета, Научная школа Тартуского университета, Тартуский художественный музей, Эстонский музей печати и бумаги, Эстонский исторический музей, Эстонский дорожный музей, Тартуский дом природы, Тартуский музей игрушек, Музей оккупаций и свободы ”Vabamu”, Таллинская телебашня, Покумаа, Союз Эстонского Народного Рукоделия.

Участие бесплатное и приглашаются все работники сферы образования. Срок регистрации 19 августа.

Мероприятие будет проходить в районе атриума ЭНМ и в зале Хурда (вход А).

Uudiskirja Üleskutse
Читайте также: