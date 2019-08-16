В Эстонском национальном музее пройдет образовательная выставка для учителей

В информационном дне принимают участие музеи со всей Эстонии. Кроме ЭНМ, Таллиннский городской музей, Тартуский городской музей, Музеи Лукового пути, Музей Паламусе, Нарвский музей, Морской музей Эстонии, Эстонский художественный музей, Эстонский музей здравоохранения, Музей Тартуского университета, Центр ледникового периода, Эстонский сельскохозяйственный музей, Эстонский музей спорта и Олимпийских игр, Ида-Вируский парк приключений, музей под открытым небом Карилатци, Национальный архив, Музей природы и ботанический сад Тартуского университета, Научная школа Тартуского университета, Тартуский художественный музей, Эстонский музей печати и бумаги, Эстонский исторический музей, Эстонский дорожный музей, Тартуский дом природы, Тартуский музей игрушек, Музей оккупаций и свободы ”Vabamu”, Таллинская телебашня, Покумаа, Союз Эстонского Народного Рукоделия.
Участие бесплатное и приглашаются все работники сферы образования. Срок регистрации 19 августа.
Мероприятие будет проходить в районе атриума ЭНМ и в зале Хурда (вход А).
«Не убивай, я же люблю тебя»: страшная история хоккеиста СКА
Названы предметы, которые нужно срочно выложить из багажника
Не выбрасывайте пластик, а положите в духовку и увидите результат
Немецкие СМИ назвали пять самых красивых русских имен для детей