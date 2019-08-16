В Эстонском национальном музее пройдет образовательная выставка для учителей

”В музеях хранится богатое наследие, здесь наша история, культура и природа представлены в наглядной и осязаемой форме. Обучение здесь поддерживает и дополняет школьную программу и может быть естественной частью образования. Каждый день мы видим, как сияют глаза детей, когда они замечают что-то знакомое из учебника в оригинальном виде”, — сказала Каари Сиемер, руководитель образовательного центра ЭНМ.

Информационный день откроет в 11:00 директор языковой инспекции и писатель Ильмар Томуск, который выступит с докладом "Эстонский язык — родной и государственный язык", об истории развития человеческой речи до рождения нашего родного языка.

Доклад придётся как нельзя кстати, учитывая что 2019 год был объявлен годом эстонского языка в честь празднования упоминания его в качестве национального языка сто лет назад. После презентации начнется ярмарка, и каждый музей разыграет бесплатную программу/посещение для одного класса. Во второй половине дня все желающие смогут бесплатно посетить выставки ЭНМ.