29.01.2020, 09:51

В эстонском кинотеатре при переводе диалога употребили слово "тибла". Продюсер извинился


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Foto on illustratiivne.Foto: Jaanus Lensment

На экранах кинотеатров страны недавно показывали англоязычный фильм Jesus shows you the way to the highway с эстонскими субтитрами. В одном из диалогов было использовано слово soviet ("советский"), которое перевели на эстонский как tibla, передает rus.err.ee.

Об этом в среду, 29 января, сообщила "МК-Эстония", отметив, что продюсировавшая фильм компания Alasti Kino уже принесла свои извинения.

"Такой выбор слова сделал переводчик непосредственно перед выходом фильма в прокат. У нас тогда не было времени вникать в нюансы перевода, но уже во время проката мы сами заметили, что такой перевод не самый удачный. Приносим извинения всем, кого это задело", — сказал продюсер Кристьян Пютсеп.

"Показ фильма в кинотеатрах уже закончен, но в его дигитальной версии мы заменим это слово на более корректное", — заверил продюсер.

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