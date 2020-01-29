В эстонском кинотеатре при переводе диалога употребили слово "тибла". Продюсер извинился
На экранах кинотеатров страны недавно показывали англоязычный фильм Jesus shows you the way to the highway с эстонскими субтитрами. В одном из диалогов было использовано слово soviet ("советский"), которое перевели на эстонский как tibla, передает rus.err.ee.
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