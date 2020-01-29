В эстонском кинотеатре при переводе диалога употребили слово "тибла". Продюсер извинился

Об этом в среду, 29 января, сообщила "МК-Эстония", отметив, что продюсировавшая фильм компания Alasti Kino уже принесла свои извинения.

"Такой выбор слова сделал переводчик непосредственно перед выходом фильма в прокат. У нас тогда не было времени вникать в нюансы перевода, но уже во время проката мы сами заметили, что такой перевод не самый удачный. Приносим извинения всем, кого это задело", — сказал продюсер Кристьян Пютсеп.

"Показ фильма в кинотеатрах уже закончен, но в его дигитальной версии мы заменим это слово на более корректное", — заверил продюсер.