В эстонском кинотеатре при переводе диалога употребили слово "тибла". Продюсер извинился

rus.delfi.ee EST 10

Foto on illustratiivne. Foto: Jaanus Lensment

На экранах кинотеатров страны недавно показывали англоязычный фильм Jesus shows you the way to the highway с эстонскими субтитрами. В одном из диалогов было использовано слово soviet ("советский"), которое перевели на эстонский как tibla, передает rus.err.ee.