В эстонской статистике смертности от коронавируса есть случаи, когда COVID не являлся главной причиной смерти

Советник отдела экстренной медицины Департамента здоровья Карена Лейгер прежде всего отметила, что COVID-19 больше угрожает пожилым людям и людям, страдающим хроническими заболеваниями. "У них болезнь протекает тяжелее", - отметила Лейгер.

Обнародованная статистика смертности от COVID-19 отражала те случаи, когда у умерших был получен лабораторным путем положительный тест на COVID-19. "В данных отражаются случаи, когда умерший находился на стационарном лечении, на домашнем лечении или скончался в доме по уходу" - уточнила Лейгер.

По словам представителя Департамента здоровья, в статистике департамент опирается на извещения о смерти и данные регистра о причине смерти, на основании которого можно оценить, умер ли человек непосредственно от COVID-19 или коронавирус был сопуствующим заболеванием, а главной причиной смерти являлась другая болезнь. Лечащий врач при определении причины смерти исходит из клинической картины, лабораторных анализов и более ранних диагнозов.

"На основании имеющихся у нас сейчас данных, в Эстонии из 55 умерших менее десяти человек скончались не от COVID, но болея в том числе и коронавирусом", - сообщила Лейгер.

Она также отметила, что в каждом случае, в том числе и при оценке приведенных выше данных, нужно учитывать, что определение причины смерти - очень сложный процесс, и практика его документирования может у различных работников здравоохранения отличаться.

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Важные телефонные номера: 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный) 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный) 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа) 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)

Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания .

. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

и . После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции . Читайте больше на странице МИД!

. Читайте больше на странице МИД! Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!