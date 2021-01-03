В эстонской больнице испортились первые дозы вакцины от коронавируса. Заведующая: это человеческая ошибка

Когда первоначально пытались связаться с Раплаской больницей в субботу, инфоспециалист Вийве Кутсер отметила Delfi, что в случае порчи доз вакцины речь идет о ложной информации и больше она эту тему в тот момент комментировать не согласилась.

В воскресенье же утром на запрос ответила также заведующая Раплаской больницей Пилле Мукк, которая кратко констатировала, что сообщение все-таки было правдой.

"Да, к сожалению, при поставке первых вакцин произошла человеческая ошибка, из-за которой первые дозы вакцины не смогли использовать, — сказала Мукк Delfi. — Причины выяснены, сообщены, и улучшения процесса произведены. За происходящее в больнице отвечает руководитель больницы".

У Департамента здоровья в субботу не было информации относительно высланной вакцины, поскольку с ее сбором теоретически нужно было подождать до понедельника.

Как известно, вакцину против коронавируса следует хранить при очень низкой температуре — ее лечебные свойства очень чувствительны к изменениям в температуре.

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

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