В эстонских семьях все чаще рождается четвертый ребенок

Министр народонаселения Рийна Солман, комментируя сводные данные за ушедший год, сказала, что радуют участившиеся случаи рождения в семье четвёртого ребёнка, тем более что эта тенденция наметилась ещё во второй половине 2019 года.

”Это особенно радует на фоне прогнозировавшегося общего падения рождаемости. Выравнивается пропорция ожидаемого снижения рождаемости и уменьшения числа женщин репродуктивного возраста”, - сказала Солман.

”В общем и целом данные за 2020 год дают чёткий сигнал о том, что меры в рамках политики народонаселения, призванные поддержать семьи в их желании завести ребёнка, следует неуклонно совершенствовать и в дальнейшем. Надеюсь, что и для следующего правительства благополучие семей с детьми и вопросы улучшения демографической ситуации в Эстонии будут не менее важны, чем для меня как министра народонаселения, и для уходящего правительства в целом”, - добавила Солман.

В Харьюмаа в прошлом году родился 1891 ребёнок, на Хийумаа родилось 59 детей, в Ида-Вирумаа — 869, Йыгевамаа — 223, Ярвамаа — 288, Ляэнемаа — 199, Ляэне-Вирумаа — 572, Пылвамаа — 204, Пярнумаа — 805, Рапламаа — 310, на Сааремаа — 314, в Таллинне — 4573, Тартумаа — 1846, Валгамаа — 258, Вильяндимаа — 431 и в Вырумаа — 285 детей.

В прошлом году мальчиков чаще всего называли такими именами, как Робин, Расмус, Якоб, Оливер, Себастиан, Хуго, Арон, Артур, Роберт, Лукас, Марк и Оскар. Самыми популярными именами для девочек были Миа, София, Саара, Эмма, Марта, Эмили, Алиса, Эва, Ленна и Мария.

В 2020 году было заключено 5629 браков, в том числе 407 — у священника. Расторгнуто 2472 брака. Новое имя присвоено 1519 лицам — 335 человек получило новое имя, 1047 — новую фамилию, а 137 — и то, и другое.

В прошлом году умер 15721 человек.

В декабре прошлого года родилось 950 детей, в их числе 472 мальчика и 478 девочек. На свет появилось 19 пар близнецов — 7 пар мальчиков, 2 пары девочек и 10 смешанных пар. Было заключено 350 браков и расторгнуто 232 брака. Ушло из жизни 1514 человек. Новое имя присвоено 140 жителям: 26 получило новое имя, 95 — новую фамилию, а и имя, и фамилию обрело 19 человек. Среди новонаречённых — 96 женщин и 44 мужчины.