В эстонских интернет-магазинах этим летом продавали 26 видов запрещенных средств

При проверки сайтов департамент нашел 26 различных средств, которых нет в эстонском регистре, поэтому их рекламировать или продавать запрещено.

Больше всего запрещенного товара было в продаже у Roundup Garden. Речь идет о гербицидах, которые можно использовать до июля 2020 года, но продавать уже нельзя.

У большинства сайтов, продающих и рекламирующих средства защиты растений, отсутствовала памятка о том, что перед их использованием нужно ознакомиться с этикеткой и следовать требованиям безопасности.

Много неточностей найдено в наименованиях товара — часто используются не полное наименование, а сокращения или цифровые комбинации. Неправильно понятое название может привести к опасным последствиям. Не говоря уже о фальсифицированной продукции, которую предлагают под схожим с зарегистрированным товаром названием.

Департамент обещает сделать в дальнейшем проверку сайтов более регулярной, тем более, что сейчас для покупок всё чаще используются интернет-магазины.