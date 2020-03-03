В эстонских церквях принимают меры против распространения коронавируса

В соборе Александра Невского (Эстонская православная церковь Московского патриархата) началось великое повечерие первой седьмицы Великого поста. Меры безопасности против распространения коронавируса уже приняты. Для служителей закуплены маски, профилактические напутствования даны, пишет rus.err.

"Что касается гигиены в нашем соборе, она всегда была на очень высоком уровне. У нас каждый день по несколько раз все моется, протираются иконы спиртосодержащими растворами. Сосуды тоже каждый день омываются спиртосодержащими растворами", — отмечает отец Георгий, клирик столичного собора.

В лютеранской церкви Харкуярве также уже знакомы с общими рекомендациями. И в случае причастия здесь приняты свои меры.

"Когда мы даем причастие, предоствляем разные возможности — используем одноразовые стаканчики или просто хлеб в вино макаем", — рассказывает глава диаконата Эстонской евангелической лютеранской церкви Аво Юпрус.