25.06.2020, 12:49

В эстонских аптеках сделают 20 000 новых экспресс-тестов на антитела к коронавирусу


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Drive-in testimine Tartus
Foto on illustratiivne.Foto: Argo Ingver

С 25 июня медицинский центр Confido и Südameapteek начинают выполнять экспресс-тесты на антитела к коронавирусу, позволяющие определить, переболел ли человек новым вирусом на самом деле. Тесты можно сделать в отдельных аптеках Südameapteek: в Таллинне в центре Ülemiste Keskus и в Sõpruse Rimi, в Тарту в аптеке Anne, в Выру в аптеке центра Kagukeskus, в аптеке в пярнуском Maksimarket, а также в Südameapteek в Курессааре в Saare Selver и в Раквере в Maxima. Тестирование в аптеках осуществляют медицинские работники Confido.

Стоимость выполнения теста — 5 евро.

По словам руководителя Медицинского центра Confido доктора Кади Ламбот, интерес людей к экспресс-тестам очень велик. ”Интерес к начавшемуся на первой неделе июня тестированию в Экспресс-клиниках Confido оказался настолько велик, что 10 000 тестов были забронированы за несколько дней. Нынешний проект осуществляется в сотрудничестве с Südameapteek и согласован с Департаментом здоровья. Тестирование стало возможным благодаря трем тартуским предпринимателям, которые выделили нам 20 000 экспресс-тестов. Часть этих тестов уже используется в главных ”воротах” Эстонии — в Таллиннском аэропорту и в терминалах Таллиннского порта”, — отметила Ламбот.

Чтобы избежать чрезмерного скопления в аптеках людей и для соблюдения всех требований индивидуальной защиты пройти тестирование можно только на основании предварительной регистрации. Забронировать время для тестирования можно на сайтах antikehade-test.confido.ee и www.confido.ee.

Используемый в аптеках Südameapteek экспресс-тест на антитела к SARS-CoV-2 замеряет наличие антител к коронавирусу типа IgM и IgG. Кровь для теста берут из пальца. В случае негативного результата, вероятно, пациент не болел новым вирусом, но при получении позитивного результата можно утверждать, что человек с большой вероятностью когда-то был заражен коронавирусом. Всех людей с позитивным результатом направляют на уточняющий тест, где кровь берут из вены.

За три недели июня в Медицинском центре Confido и Экспресс-клиниках Confido было сделано 4205 тестов на антитела к коронавирусу. Антитела типа IgG обнаружены у 22 человек, т.е. у 0,52% прошедших тестирование.

Полученные в ходе тестирования сведения будут анонимно предложены Confido государственным и научным учреждениям.

Коронавирус SARS-CoV-2

  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
  • Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
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