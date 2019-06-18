В Эстонию с визитом прибывает президент Хорватии

Во вторник утром президент Колинда Грабар-Китарович встретится в Кадриорге с президентом Керсти Кальюлайд. После встречи главы государств дадут пресс-конференцию, передают радионовости ERR.

Вслед за этим президент Хорватии отправится на Тоомпеа, где встретится с премьер-министром Эстонии, а затем спикером Рийгикогу. После этого Грабар-Китарович возложит венок к монументу победы в Освободительной войне и посетит мемориал на Маарьямяги.

Вечером Керсти Кальюлайд в честь президента Хорватии даст торжественный ужин в Эстонском военном музее в Виймси под Таллинном.