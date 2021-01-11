В Эстонию прибыла третья партия вакцины против COVID-19

Сегодня, 11 января в распоряжение Департамента здоровья Эстонии прибыла третья партия вакцины Pfizer/BioNTech в количестве 9750 доз.
На основании договора Эстония должна получить от Pfizer/BioNTech 603 876 доз (для вакцинации 301 938 человек). Эстония также ходатайствует о получении по меньшей мере еще 250 000 доз (для вакцинации 125 000 человек) этой вакцины. Переговоры на тему дополнительных поставок продолжаются на уровне ЕС.
В среду Эстония ожидает прибытие первой партии вакцины Moderna в количестве 1200 доз.
Всего Эстония по состоянию на сегодняшний день присоединилась к предварительным договорам о поставках пяти вакцин (Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Janssen Pharmaceutica NV и CureVac) общим количеством 3 177 726 доз.
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