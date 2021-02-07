В Эстонию прибыла первая партия вакцины AstraZeneca

В течение февраля в Эстонию прибудет в общей сложности 40 500 доз этой вакцины.

Министр здоровья и труда Танель Кийк отметил, что прибытие AstraZeneca в Эстонию позволит вакцинировать большинство жителей страны. С помощью первой партии AstraZeneca центры семейных врачей смогут вакцинировать входящих в группу риска людей младше 70 лет. Также можно будет начать вакцинацию работников первой линии в социальной и образовательной сферах, а также секторе внутренней безопасности.

Точное распоряжение о вакцинации работников передовой будет составлено в течение грядущей недели. Всего для Эстонии предназначено 1 330 000 доз AstraZeneca для вакцинации 665 000 человек.

Всего в феврале и марте Эстония должна получить в общей сложности около 75 000 доз.

”В рамках клинических исследований вакцину AstraZeneca от COVID-19 получило более 12 000 человек. Большинство участников этих клинических исследований были в возрасте от 18 до 55 лет. Для оценки того, насколько эффективна вакцина для людей старше 55 лет, в ходе исследований не было собрано достаточно результатов, но предполагается, что защитные свойства распространяются и на людей, старше этого возраста”, — сказала генеральный директора Департамента лекарственных средств Кристин Раудсепп. Она отметила, что большая часть побочных эффектов были легкими или умеренными и проходили в течение нескольких дней.

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(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

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