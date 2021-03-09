В Эстонию прибыла первая часть французского контингента

Французский контингент в составе примерно 300 военнослужащих включат в состав боевой группы союзников, которая в свою очередь находится в подчинении Первой пехотной бригады Сил обороны.

”Невероятно приятно видеть возвращение контингента Франции в Эстонию — они пополнят боевую группу в третий раз. 12 танков Leclerc усилят боевые возможности подразделения — это четкий сигнал, свидетельствующий о преданности французев общему делу”, — сказал начальник войск передового присутствия НАТО в Эстонии полковник Пол Клэйтон (Paul Clayton).

Он добавил, что военнослужащие Франции вольются в состав боевой группы в течение нескольких последующих недель. В отличие от прежних ротаций 2017 и 2019 года, в этот раз смена французского контингента продлится не восемь, а двенадцать месяцев. Помимо этого, в Эстонию прибудет усиленный парк тяжелой техники — 12 танков Leclerc вместо четырех в прежние годы.

”Это отличная новость. Они усилят мощь нашего подразделения, ожидаем последующих месяцев совместной службы с предвкушением. Вместе мы сильнее, это касалось датчан, касается и французев”, — сказал начальник расквартированной в Тапа боевой группы союзников полковник Джим Хэдфилд (Jim Hadfield).

Большую часть контингента составляют военнослужащие 12-го кирасирского полка и Чадского маршевого полка вооруженных сил Франции. Помимо них в нем представлены артиллеристы, инженеры и специалисты тыловой службы других подразделений.

Оба полка несут исторические названия. 12-й кирасирский напоминает о кавалерийском прошлом подразделения — полк принимал участие еще в Наполеоновских войнах, а его кавалеристы были облачены в защитную кирасу вплоть до начала ХХ века. Сегодня подразделение расквартировано в Орлеане и вооружено танками.

Чадский маршевый полк — механизированное подразделение с базой в Мейенайме, провинция Эльзац. Его сформировали в Африке в ходе Второй мировой войны.

В связи с эпидемией коронавируса французский контингент строго соблюдает предъявляемые Францией и Эстонией требования к соблюдению гигиены и защиты здоровья.